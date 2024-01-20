Украине осталось несколько недель или месяцев: NBC выдало новый мрачный прогноз по войне

Украина может проиграть войну против России в течение нескольких недель или месяцев. Это произойдет, если США и дальше будут медлить с предоставлением Киеву нового пакета военной помощи. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "NBC News".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, о большом риске Киеву проиграть в войне некоторые члены Конгресса США уже предупредили чиновники Белого дома. Согласно заявлению, у Украины в ближайшие недели закончатся некоторые средства противовоздушной обороны и артиллерии.

При этом один из собеседников NBC News назвал оценку Белого дома "невероятно строгой".

При этом американские и западные разведчики предполагают, что война России против Украины будет продолжаться еще долго, независимо от того, что состоится в этом году в американской политике. Оценки отличаются, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года. Это достаточно долго, чтобы испытать первый срок президента США Байдена.

Некоторые американские и западные чиновники рассказывают, что боевые действия в Украине могут занять еще пять лет. Ведь нет оснований утверждать, что стороны хотя бы немного приблизились к тому, чтобы начать переговоры о прекращении боевых действий.

Читайте на портале "Комментарии" — в США демократы и республиканцы пытаются найти консенсус относительно миграционной политики, которая откроет путь к принятию законопроекта о макрофинансовой помощи Украине. И, как уверяет президент Джо Байден, есть положительные сдвиги. В свою очередь, в ЕС в рамках подготовки к саммиту Европейского совета (1 февраля) идет работа над тем, чтобы было принято положительное решение о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 млрд. евро (по программе Ukraine Facility). О чем говорит происходящее? Какие решения, скорее всего, будут приняты Штатами и ЕС? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



