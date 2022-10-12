Украине необходимо снизить потребление электроэнергии на 25%, - Шмыгаль



















Украина должна сократить потребление электроэнергии на 25%, чтобы избежать веерных отключений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Денис Шмыгаль. Фото: 5 канал





По словам главы правительства, данная экономия особенно актуальна для вечерних часов — с 17:00 до 22:00. Касаются эти меры всех регионов Украины.





Шмыгаль отметил, что 11 октября экономия в вечерние часы составила 10%, и поблагодарил местные власти и представителей громад, которые "ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления". В то же время он дал понять, что таких мер недостаточно и экономить необходимо больше.





"Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой приобщиться к сознательному потреблению и в указанный период выключать наружную световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы", — заявил премьер-министр, отметив, что такие меры позволят минимизировать применение графиков отключения.













Как сообщало издание "Комментарии", ограничить потребление электричества украинцев просят уже не впервые. Так, 11 октября с аналогичной просьбой к гражданам выступил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.





Причиной же необходимости экономить электроэнергию стали массированные ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины 10-11 октября, в результате которых целые области оставались без света.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцев просят экономить электричество. Этот отопительный сезон станет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь.





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