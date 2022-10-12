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Украине необходимо снизить потребление электроэнергии на 25%, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что такая мера позволит минимизировать веерные отключения электроэнергии.

сегодня, 17:44
Автор:

Затула Богдан
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Украина должна сократить потребление электроэнергии на 25%, чтобы избежать веерных отключений. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина.

Украине необходимо снизить потребление электроэнергии на 25%, - Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: 5 канал


По словам главы правительства, данная экономия особенно актуальна для вечерних часов — с 17:00 до 22:00. Касаются эти меры всех регионов Украины.


Шмыгаль отметил, что 11 октября экономия в вечерние часы составила 10%, и поблагодарил местные власти и представителей громад, которые "ответственно отнеслись к уменьшению электропотребления". В то же время он дал понять, что таких мер недостаточно и экономить необходимо больше.


"Поэтому обращаемся к бизнесу с просьбой приобщиться к сознательному потреблению и в указанный период выключать наружную световую электрорекламу и другие энергозатратные приборы", — заявил премьер-министр, отметив, что такие меры позволят минимизировать применение графиков отключения.




Как сообщало издание "Комментарии", ограничить потребление электричества украинцев просят уже не впервые. Так, 11 октября с аналогичной просьбой к гражданам выступил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.


Причиной же необходимости экономить электроэнергию стали массированные ракетные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины 10-11 октября, в результате которых целые области оставались без света. 


Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцев просят экономить электричество. Этот отопительный сезон станет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fkExPHHQ6zE
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