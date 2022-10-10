Инцидент с Крымским мостом и массированный обстрел Украины: о чем говорят действия Кремля

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту является "терактом", якобы направленным на разрушение российской инфраструктуры". По версии РФ, за происшедшим стоят "украинские спецслужбы", которым якобы помогали граждане России и третьих государств. Уже с утра в понедельник под обстрелом – Киев, Днепр, ряд других городов Украины. О чём говорят такие действия Кремля? Значит ли это, что подрыв моста организовали сами россияне ради эскалации? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Террористическому государству нужно хоть какое-то основание для усиления своей террористической деятельности

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов рассказывает:

"Давая этот комментарий, я сижу под обстрелом. Возле моего дома в Киеве (Крещатик) было с утра пять взрывов, ближайший – в 200 метрах от моего дома, в 300 – от здания СБУ. Ожидаемо ли это было? После того, как я узнал о взрыве Крымского моста – я сразу сказал, что это РФ использует как повод для эскалации. Причем повод это создали, похоже, сами русские, устроив подрыв моста. Террористическому государству нужно хоть какое-то основание для усиления своей террористической деятельности. Что мы сегодня и наблюдаем в виде ракетных ударов по всей Украине, включая сердце нашей страны – Киев".

По словам Виктора Савинова, вчера он разговаривал с друзьями из США, Великобритании, Швейцарии. Все они были уверен, что подрыв Крымского моста Кремль использует как повод для нанесен мощных ударов, вплоть до ядерного, по Киеву.

"При этом в РФ уже ощущается серьезный дефицит ракет, – отмечает эксперт. – Но даже имеющегося арсенала вполне достаточно, чтобы нанести огромный ущерб столице Украины и другим городам. Киев – это сакральное место для человечества в целом и славянского мира в частности, к которому россияне себя относят. Говоря в том числе, что Киев – мать городов русских. Ну, мы в очередной раз убедились, как российское руководство относится к матери своего народа…".

Никто не хочет брать на себя ответственность за позорный проигрыш войны в Украине

Политический эксперт Михаил Чаплыга акцентирует, что РФ давно и методично пытается выставить Украину, как "террориста", прекрасно понимая, что борьба за свободу своего государства на оккупированных территориях всегда называлась "партизанским движением". Вся российская полит и военная элита выросла в парках "партизанской славы", поясняет он. Именно партизанской, а не террористической – и именно славы.

"В последнее время все международные и лоббистские усилия России направлены на то, чтобы не допустить признания РФ страной-спонсором терроризма (со всеми вытекающими последствиями) и внесения ее в список ФАТФ. И, по их мнению, лучшей стратегией является очернение Украины. А кто громче всех кричит "держи вора"? РФ проспонсировала ряд публикаций в западной прессе, пытаясь намекнуть на причастность Украины к кейсу Дугиной, кейсу Северных потоков, а теперь и к кейсу Крымского моста. По версии РФ, Украина чуть ли не сверхдержава, контролирующая весь мир. Слава Богу, пока не обвинили в изменениях климата и магнитного поля земли", – отмечает эксперт.

Он уверен, что врыв на Крымском мосту – совершенно очевидное проявление межведомственной войны в РФ.

"Никто не хочет брать на себя ответственность за позорный проигрыш войны в Украине. Сперва они организовали в своих СМИ кампанию против руководства Минобороны РФ, а потом МО (взрывом на мосту) перекинуло ответственность на ФСБ, – поясняет Михаил Чаплыга. – Но скорее всего этот взрыв – повторение "сожжения Рейхстага", когда нужно было оправдать жестокие действия нацистов. РФ отчаянно нуждается в "казус белли". На поле боя она уже проиграла и теперь единственный вариант – нанесение массированных ударов по гражданской инфраструктуре, что породит гуманитарную катастрофу. Вот они и создают повод-оправдание".

Агрессор прогнозируемо использовал ракетный террор

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что Крымский (Керченский) мост является важнейшей логистической артерией для РФ. В частности, для войск, которые сосредоточены в Крыму, на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

"Уничтожение этого объекта – в приоритете нашей страны. О чем не раз заявляло высшее военно-политическое руководство. Если за подрывом моста стоят украинские спецслужбы, то они долго и тщательно разрабатывали данную операцию. Но официально Украина не взяла на себя ответственность за происшедшее. Хоть россияне должны понимать, что мы достанем их везде, что будем бороться за свою территорию везде", – отмечает эксперт.

В ответ, продолжает Влад Волошин, агрессор прогнозируемо использовал ракетный террор. Он начался с воскресенье, массированно продолжился в понедельник.

"Мы выстоим. Выдержим. А Россия уже испугана. Она спешит вывести свои корабли из Крыма на другие базы, выводит также некоторые воинские части, пытается что-то предпринять на Херсонском и Запорожском направлениях. Но основные усилия сосредоточила именно на террористических ударах по объектам критической инфраструктуры (прежде всего – энергетическим), просто по центрам наших крупных городов. Тогда как ВСУ продолжают наступить и уничтожать вражескую армию. И нас уже не остановить", – уверен эксперт.

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