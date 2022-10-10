Украинцев просят вечером ограничить потребление электроэнергии

10 октября, в вечернее время с 17:00 до 22:00 украинцев просят ограничить потребление электроэнергии. Такой шаг поможет пройти через критическое ограничения на украинскую электросеть. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко. Украинцев просят ограничить потребление электроэнергии 10 октября (фото из открытых источников) Чиновник сообщил, что такой шаг вынужден и важен для того, чтобы пройти критические нагрузки украинских электросетей.

"В результате сегодняшнего обстрела рашистов, убедительно просим всех, по возможности, сегодня с 17:00 до 22:00 ограничить потребление электроэнергии", — сообщил Тимошенко. Народный депутат из парламентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус сообщил, что больше всего электричества потребляют бойлер, электрообогреватель, электроплита, микроволновка, стиралка, электрический духовой шкаф, кофеварка, электрочайник, посудомоечная машина, утюг, кондиционер, пылесос, зарядные устройства, телевизор компьютер. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что украинцев просят экономить электричество. Этот отопительный сезон станет самым сложным в украинской истории. Поэтому украинцам нужно начать экономить электроэнергию и перенести ее активное потребление на ночь. С таким обращением к гражданам выступил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Из-за того, что Запорожская АЭС оказалась под контролем россиян, украинская энергосистема будет работать с максимальной нагрузкой. Следовательно, экономия электроэнергии позволит сохранить энергетическую устойчивость страны. Также "Комментарии" писали о том, что украинцы могут зимой сидеть по





Также "Комментарии" писали о том, что украинцы могут зимой сидеть по 6-8 часов без света . Из-за энергетического кризиса и полномасштабного вторжения РФ в Украину могут задействовать во время отопительного сезона веерные отключения электроэнергии. Такое заявление во время интервью УНИАН сделал бывший начальник пресс-центра НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Корольчук.

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