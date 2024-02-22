Украинцы в оккупации рискуют потерять жилье: что известно

В ходе проверок жителей временно оккупированных территорий россияне требуют показывать перерегистрацию недвижимости согласно законодательству РФ. Если владельцы демонстрируют украинские документы на квартиру, захватчики угрожают отобрать недвижимость.

Оккупанты угрожают отбирать жилье у украинцев. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты продолжают рейды на временно оккупированных территориях, во время которых проверяют телефоны на наличие информации о возможном сотрудничестве с Силами обороны. У людей также спрашивают российский паспорт.

Отмечается, что в последнее время враг уделяет все большее внимание, оформлены ли у людей документы в соответствии с российским законодательством.

По данным Центра сопротивления, если недвижимость в оккупации не зарегистрирована в соответствии с требованиями врага, ее угрожают конфисковать и отдать российским военным или россиянам, приехавшим работать на захваченные территории.

Центр национального сопротивления призвал передавать информацию о предателях и представителях оккупационных администраций, причастных к соответствующим незаконным действиям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что для победы в войне над Россией Украина должна сделать своими приоритетами переход к обороне, восстановление боеспособности армии и нанесение ударов по наиболее уязвимым местам российской армии. По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, для сохранения шансов на победу над РФ Украина должна руководствоваться принципом "удерживай, перестраивай, бей".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики начали перебрасывать на другие участки фронта свои подразделения из оккупированного города Авдеевка Донецкой области. В ближайшее время следует ожидать усложнения ситуации на южном фронте в Запорожской области и Харьковском направлении.

