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Украинцы рассказали, как изменилось их благосостояние за год

Большинство опрошенных считают, что оно так или иначе ухудшилось

сегодня, 16:46
Автор:
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Константин Куликов
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За последний год у большинства украинцев ухудшилось материальное положение. Такие данные опроса фонда "Демократичні ініціативи", которые публикует на своей странице в Фейсбук глава "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. Об этом сообщают "Комментарии".
Так, 38% граждан отметили, что жить, по сравнению с июнем 2022 года, стало значительно хуже; 31% — хуже; 23% заявляют, что у них ничего не поменялось; а 7% — жить стало лучше. То есть, как отмечает Олег Попенко, качество жизни 69% украинцев ухудшилось.

Напомним, что фонд "Демократические инициативы" входит в число ведущих аналитических центров Украины, который сочетает исследования общественного мнения с анализом политики и ключевых общественно-политических процессов, разрабатывает аргументированные предложения для инстанций, принимающих решения, а также для общественности в области демократической трансформации Украины и ее интеграции в сообщество европейских демократий. Фонд основанный в 1992 году, а в 2010-м назван именем основателя и первого директора фонда Илька Кучерива (1955–2010), который внес весомый вклад в становление Украины как демократического государства, в развитие украинской социологии и гражданского общества.

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Также стало известно, сколько украинцев планируют выехать за границу, если будет тяжелая зимаНесмотря на то, что еще в разгаре лето, власти уже сейчас предупреждают украинцев о необходимости готовиться к сложной зиме, ведь враг вновь может попытаться оставить украинцев без света и тепла. Тем не менее, лишь незначительное количество украинцев планирует уехать из Украины в случае тяжелой зимы.


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