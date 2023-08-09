Украинцы рассказали, как изменилось их благосостояние за год

За последний год у большинства украинцев ухудшилось материальное положение. Такие данные опроса фонда "Демократичні ініціативи", которые публикует на своей странице в Фейсбук глава "Союза потребителей коммунальных услуг" Олег Попенко. Об этом сообщают "Комментарии".

Так, 38% граждан отметили, что жить, по сравнению с июнем 2022 года, стало значительно хуже; 31% — хуже; 23% заявляют, что у них ничего не поменялось; а 7% — жить стало лучше. То есть, как отмечает Олег Попенко, качество жизни 69% украинцев ухудшилось.





Напомним, что фонд "Демократические инициативы" входит в число ведущих аналитических центров Украины, который сочетает исследования общественного мнения с анализом политики и ключевых общественно-политических процессов, разрабатывает аргументированные предложения для инстанций, принимающих решения, а также для общественности в области демократической трансформации Украины и ее интеграции в сообщество европейских демократий. Фонд основанный в 1992 году, а в 2010-м назван именем основателя и первого директора фонда Илька Кучерива (1955–2010), который внес весомый вклад в становление Украины как демократического государства, в развитие украинской социологии и гражданского общества.





Тем временем, россияне стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику





Польша направляет тысячи военных на границу с Беларусью.





Также стало известно, сколько украинцев планируют выехать за границу, если будет тяжелая зима

Несмотря на то, что еще в разгаре лето, власти уже сейчас предупреждают украинцев о необходимости готовиться к сложной зиме, ведь враг вновь может попытаться оставить украинцев без света и тепла. Тем не менее, лишь незначительное количество украинцев планирует уехать из Украины в случае тяжелой зимы.