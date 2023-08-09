Сколько украинцев планируют выехать за границу, если будет тяжелая зима – опрос

Несмотря на то, что еще в разгаре лето, власти уже сейчас предупреждают украинцев о необходимости готовиться к сложной зиме, ведь враг вновь может попытаться оставить украинцев без света и тепла. Тем не менее, лишь незначительное количество украинцев — 3% — планирует уехать из Украины в случае тяжелой зимы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится по результатам опроса, проведенного мессенджером Rakuten Viber.

Беженцы. Фото: Getty Images

Так, опрос показал, что с 24 февраля прошлого года 69% респондентов не перемещались внутри страны или за границу, 15% — эвакуировались (из них 8% в другие области, 7% — за границу). 16% украинцев — переехали и пока не планируют возвращаться (9% из них переезжали за границу и 7% внутри страны).

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На вопрос, планируют ли украинцы в ближайшее время перемещаться, 86% процентов респондентов ответили, что нет. 7% — планируют вернуться домой, 3% — выедут за границу в случае сложной зимы, еще столько же-будут перемещаться в пределах страны. Лишь 1% опрашиваемых планирует уехать в этом году, однако пока не определились с направлением.

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