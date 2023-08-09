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Россияне стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику

Войска РФ отправили к украинской границе одно из самых ценных военных вооружений в российской армии.

сегодня, 16:15 comments1042
Автор:
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Slava Kot
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Спутниковые снимки зафиксировали, что Россия использует самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50 вблизи украинской границы. Это редкое и одно из самых ценных военных вооружений в российской армии, позволяющее следить за передвижением украинских военных и предоставлять ценные разведданные.

Россияне стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику

Российский самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50. Фото из открытых источников

Российский самолет А-50 был замечен на спутниковых снимках в аэропорту "Таганрог-Южный", на базе вблизи Азовского моря. Эту военную базу российские воздушные силы используют для запуска самолетов, наносящих удары по Украине.


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Эксперт по мониторингу воздушного движения Брейди Африк отмечает, что этот российский самолет находится в аэропорту Таганрога с прошлой недели. Кроме того, эксперт отмечает, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 периодически появляются в этом аэропорту, начиная с начала полномасштабного вторжения. В последний раз спутниковые снимки зафиксировали A-50 здесь в мае 2023 года.

В России относительно небольшое количество этих машин, и одна из них была уничтожена в Белоруссии в феврале 2023 года. Российский самолет прибыл в Беларусь в декабре 2022 для более эффективного наблюдения за передвижениями украинской армии.

А-50 – самолет раннего предупреждения впервые совершил полет в 1978 году и официально присоединился к вооруженным силам России через 7 лет. Всего было выпущено около 40 машин этого типа. Характерной особенностью А-50 является огромная девятиметровая антенна, обеспечивающая работу радара с дальностью 650 км по воздушным целям и 300 км по наземным целям. Также А-50 может управлять действиями 10 истребителей, выполняющих задачи по перехвату воздушных целей или атаки противника на земле.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский генерал Александр Сырский назвал город, который собирается захватить Россия.

Также "Комментарии" писали о России, которая нашла нового врага в Европе.



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Источник: https://twitter.com/bradyafr/status/1688655110967005185
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