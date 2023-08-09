Россияне стянули к границе с Украиной чрезвычайно опасную технику

Спутниковые снимки зафиксировали, что Россия использует самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50 вблизи украинской границы. Это редкое и одно из самых ценных военных вооружений в российской армии, позволяющее следить за передвижением украинских военных и предоставлять ценные разведданные.

Российский самолет раннего радиолокационного обнаружения А-50. Фото из открытых источников

Российский самолет А-50 был замечен на спутниковых снимках в аэропорту "Таганрог-Южный", на базе вблизи Азовского моря. Эту военную базу российские воздушные силы используют для запуска самолетов, наносящих удары по Украине.

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Эксперт по мониторингу воздушного движения Брейди Африк отмечает, что этот российский самолет находится в аэропорту Таганрога с прошлой недели. Кроме того, эксперт отмечает, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 периодически появляются в этом аэропорту, начиная с начала полномасштабного вторжения. В последний раз спутниковые снимки зафиксировали A-50 здесь в мае 2023 года.

В России относительно небольшое количество этих машин, и одна из них была уничтожена в Белоруссии в феврале 2023 года. Российский самолет прибыл в Беларусь в декабре 2022 для более эффективного наблюдения за передвижениями украинской армии.

А-50 – самолет раннего предупреждения впервые совершил полет в 1978 году и официально присоединился к вооруженным силам России через 7 лет. Всего было выпущено около 40 машин этого типа. Характерной особенностью А-50 является огромная девятиметровая антенна, обеспечивающая работу радара с дальностью 650 км по воздушным целям и 300 км по наземным целям. Также А-50 может управлять действиями 10 истребителей, выполняющих задачи по перехвату воздушных целей или атаки противника на земле.

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