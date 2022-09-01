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Украинцы попали в российский танк с самого большого расстояния в истории (ВИДЕО)

Идет война Украины против России и украинские военные продолжают эффективно уничтожать российскую технику.

сегодня, 21:11
Автор:

Slava Kot
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Украинская армия уничтожила российский танк с расстояния более 10 км. Ракеты, выпущенные из украинского танка, преодолели наибольшее расстояние в истории. По данным украинских военных, для уничтожения танка понадобилось 20 снарядов.

Украинцы попали в российский танк с самого большого расстояния в истории (ВИДЕО)

Украинцы попали в танк с самого большого расстояния в истории. Фото из открытых источников

В сети обнародовали видео последствий атаки на российский танк. Хотя расстояние, с которого была совершена атака, может быть удивительной, но команда украинского танка уничтожила врага с помощью беспилотника.

Украинская армия обычно использует специальное программное обеспечение для огня по косвенной наводке. Программа рассчитывает угол и азимут, после чего ракета корректируется дроном ближе к цели.

Благодаря этому методу удалось уничтожить российский танк с расстояния в 10 600 метров. Это вероятно наибольшее расстояние попадания одного танка в другой. Предварительно украинские военные не сообщали о таких дальних попаданиях по целям российской армии.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал со ссылкой на спикера оперативного командования "Юг" о количестве уничтоженной техники и личного состава россиян. Так стало известно, что украинская армия на юге Украины уничтожила 12 танков Т-72, систему "Сонцепек", комплекс "Бук М-3", 5 гаубиц "МСТА-Б" и 201 российского солдата.

Также "Комментарии" публиковали видео неудачного запуска российской ракеты из Белгорода. Российская армия запустила ракету над Белгородом, пролетев несколько метров и потеряла наводку и пролетая низко над домами упала на окраины российского города. Вероятно, главная причина неисправного полета ракеты – это плохая навигация российских войск.



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