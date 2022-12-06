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Украинцев призвали быть внимательными – сегодня россияне снова могут ударить ракетами

Юрий Игнат сообщил, что россияне могут сегодня снова нанести ракетный удар по Украине

6 декабря 2022, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска могут снова нанести массированный ракетный удар по территории Украины сегодня, 6 декабря. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на заявление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире общенационального телемарафона.

Украинцев призвали быть внимательными – сегодня россияне снова могут ударить ракетами

Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

"Могут повторить сегодня. Во-первых, праздник. Во-вторых, видим такие тенденции, что 10-11 октября, 17-18 октября наносили удары один день, на второй наносили удары несколько меньше, но все-таки наносили", — заявил Юрий Игнат.

Учитывая это, украинцам не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги и отправляться в укрытие при необходимости.

Стоит напомнить, вчера российские оккупанты нанесли восьмой массированный удар по Украине, в результате чего погибли четыре человека, была повреждена энергетическая инфраструктура. Всего оккупанты выпустили более 70 ракет, около 60 были сбиты украинскими силами ПВО.

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