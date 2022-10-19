Украинцев предупреждают о возможном отключении света: когда будут веерные отключения

19 и 20 октября в разных областях нашей страны могут быть веерные отключения электроэнергии. Они необходимы для того, чтобы упростить восстановление разрушенной российскими оккупантами инфраструктуры. Такое заявление сделал советник министра энергетики Украины Александр Харченко, выступая в эфире национального телемарафона.

"Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Мы сегодня с коллегами пытались днем посчитать, что повреждено, и, к сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и наших генерирующих мощностей действительно серьезно повреждены. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", – рассказал Харченко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Минэнерго сообщили , когда появится свет и будут ли веерные отключения. Специалисты продолжают восстанавливать поврежденную обстрелами российской армии энергетическую инфраструктуру. Пытаются оперативно повести свет во все дома. Такое заявление было сделано в пресс-службе Министерства энергетики Украины. Решения об аварийном отключении принимают в зависимости от ремонтных работ. Кроме этого, в ведомстве подчеркнули, что уменьшение уровня нагрузки на энергетическую систему позволяет быстро восстановить проблемные участки и сократить срок отключений.