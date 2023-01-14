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Украинцев предупреждают о возможном массированном ракетном удар сегодня: названо время

Россия подняла стратегическую авиацию, по Украине пошла воздушная тревога

сегодня, 11:02
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Автор:

Кравцев Сергей

В море вышли российские носители "Калибров". Также в небо поднялись вражеские бомбардировщики. Зафиксирован вылет 7х Ту-95 из Оленегорска, Мурманской области, рф. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщали глава Запорожской ОВА Александр Старух. Возможен массированный ракетный удар по Украине. Ожидаем масштабные тревоги с 12:00.

Украинцев предупреждают о возможном массированном ракетном удар сегодня: названо время

Ракеты. Фото: из открытых источников

При этом на части территории Украины с утра уже раздавался сигнал о воздушной тревоге. В ряде регионов были зафиксированы "прилеты". Как и ранее, главной целью российских террористов остается столица. В Киеве прогремели взрывы, власти сообщают об атаке на объекты инфраструктуры в столице.

В КГВА сообщили, что есть попадание в объект инфраструктуры. В результате утренней атаки на Киев повреждено 18 частных домов. Изуродованные крыши и окна. Экстренные службы работают на месте. Предварительно, без пострадавших.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, взрывы произошли в Днепровском районе, а в Голосеевском районе на нежилую территорию упали обломки ракеты. Пострадавших нет.                                                                                      

По данным зампредседателя ОП Кирилла Тимошенко, россияне обстреляли в Киевской области село Копылов, есть попадания в жилую застройку, в домах местных жителей выбиты окна. Неизвестно о пострадавших.

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