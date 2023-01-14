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Пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но не могут этого сделать: в чем причина

Глава МИД Украины Кулеба рассказал, что уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2 - ждут позитивного решения Германии

сегодня, 10:28 comments1349
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Автор:

Кравцев Сергей

Кроме Польши и Финляндии, еще три страны непублично дали свое согласие передать Украине западные танки Leopard 2. Несмотря на готовность властей выше упомянутых государств предать Украине танки, они не могут этого сделать, пока не поступило одобрения из Берлина. Германия, как страна-производитель танков Leopard 2 вправе решать, передавать их танки третьей стране или нет. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Европейская правда", цитируя заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Пять стран готовы передать Украине танки Leopard 2, но не могут этого сделать: в чем причина

Танки. Фото: из открытых источников

Министр отметил, Украина действительно находится "объективно в полушаге от решения темы танков".

"Французы нанесли первый, скажем так, удар по этой стене из легкого колесного танка... Французы — молодцы, они сделали первый шаг. Потом — поляки... Но обещание Leopard — это второй такой шаг. Он побудил другие страны, которые до этого сидели тихо и шептали нам, что готовы передать Leopard, выходить и говорить: мы в принципе тоже готовы это сделать", — сказал Дмитрий Кулеба.

В качестве примера глава МИД привел Финляндию, где уже заявили о готовности предоставить Украине партию танков. Финны пока согласились предоставить небольшую партию танков, но их понять можно, потому как тоже соседствуют со страной-агрессором и постоянно должны быть начеку. хотя и небольшую, учитывая угрозу со стороны России.

Кулеба приоткрыл карты, намекнув, что, по крайней мере есть еще три страны, которые готовы последовать примеру Финляндии, но еще об этом не говорят, потому что хотят об этом сказать вслух, только будучи стопроцентно уверенными, что немцы выйдут и скажут: мы не против.

Позже министр уточнил, что вместе с Польшей и Финляндией "мы имеем уже пять стран, которые готовы передавать (танки), но ждут решения вопросов с Германией".

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/01/13/7384792/
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