Украинцев готовят весной к контрнаступлению: в Пентагоне сделали заявление

Страны-союзники будут продолжать оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией. Западные страны уже дали обещание украинскому народу помочь усилить ВСУ, чтобы украинцы этой весной смогли пойти в контрнаступление. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на заседании в формате "Рамштайн".

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Все страны со всего мира продолжают наращивать усилия и обдумывать новые решения (касательно военной поддержки Украины — ред.). Вместе эта Контактная группа четко заявляет, что мы будем поддерживать Украину в ее борьбе. Мы поможем Украине перейти в контрнаступление весной", — отметил Остин.

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Глава оборонного ведомства США заверил, что страны-партнеры будут делать все необходимое, чтобы Украина получила всю ту помощь, которую ей пообещали.

Стоит отметить, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов поделился обнадеживающим прогнозом, заявив, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

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Также издание "Комментарии" сообщало — ЕС готовит 10-й пакет санкций против России. Как стало известно, среди прочего, он содержит ограничения для ряда российских банков, расширение торговых ограничений, наказание для Дубайской судоходной компании, подозреваемой в содействии РФ в обходе санкций касательно экспорта нефти. Какие ожидания от новых санкций? Какие решения следует принять, чтобы стране-агрессору стало еще тяжелее вести войну против Украины? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



