Украина захватила опасное оружие в России: теперь оно использовано против армии РФ (ВИДЕО)

С начала войны украинская армия постоянно захватывает российскую военную технику, которую впоследствии использует против оккупантов для освобождения территорий. На этот раз в сеть попало видео, как украинские солдаты стреляют из тяжелого огнемета ТОС-1А – опасное оружие, последствия которого теперь могут ощутить сами россияне.



Пусковая установка ТОС-1А "Солнцепок". Фото из открытых источников

Осенью 2022 года украинским военным удалось затрофеить чрезвычайно опасный тяжелый огнемет ТОС-1А вместе с боеприпасами к нему. Теперь система, также известная под названием "Солнцепек" используется против россиян. Это можно наблюдать на видео ниже, в котором украинские военные наносят удары по российским позициям в Донецкой области.

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Пусковые установки ТОС-1А "Солнцепек" также известны как тяжелые огнеметы, идеально подходят для разрушения фортификационных сооружений, поражения легкобронированных боевых и транспортных машин, особенно на открытой местности.

В пусковой установке используются термобарические снаряды. В момент удара они высасывают кислород из воздуха и создают взрыв чрезвычайно высокой температуры, который уничтожает все, что находится в радиусе поражения. Кроме этого, попадание снаряда создает волну давления, что может повредить внутренние органы или вызвать смерть от удушения вблизи зоны удара.

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