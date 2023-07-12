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Украина захватила опасное оружие в России: теперь оно использовано против армии РФ (ВИДЕО)

Украинские военные используют трофейный тяжелый огнемет "Солнцепок" против россиян. На видео видно множество огня и мощные взрывы.

сегодня, 17:25
Автор:
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Slava Kot
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С начала войны украинская армия постоянно захватывает российскую военную технику, которую впоследствии использует против оккупантов для освобождения территорий. На этот раз в сеть попало видео, как украинские солдаты стреляют из тяжелого огнемета ТОС-1А – опасное оружие, последствия которого теперь могут ощутить сами россияне.

Украина захватила опасное оружие в России: теперь оно использовано против армии РФ (ВИДЕО)

Пусковая установка ТОС-1А "Солнцепок". Фото из открытых источников

Осенью 2022 года украинским военным удалось затрофеить чрезвычайно опасный тяжелый огнемет ТОС-1А вместе с боеприпасами к нему. Теперь система, также известная под названием "Солнцепек" используется против россиян. Это можно наблюдать на видео ниже, в котором украинские военные наносят удары по российским позициям в Донецкой области.


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Пусковые установки ТОС-1А "Солнцепек" также известны как тяжелые огнеметы, идеально подходят для разрушения фортификационных сооружений, поражения легкобронированных боевых и транспортных машин, особенно на открытой местности.

В пусковой установке используются термобарические снаряды. В момент удара они высасывают кислород из воздуха и создают взрыв чрезвычайно высокой температуры, который уничтожает все, что находится в радиусе поражения. Кроме этого, попадание снаряда создает волну давления, что может повредить внутренние органы или вызвать смерть от удушения вблизи зоны удара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне наткнулись на собственную засаду. Произошел большой взрыв под Бахмутом.

Также "Комментарии" писали об ученых, показавших, что произойдет, если начнется ядерная война между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.



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Источник: https://twitter.com/Osinttechnical/status/1677851485508444168
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