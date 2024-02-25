Украина вскоре может получить новейшее подводное оружие, которое станет бедой для россиян

Швеция объявила новый пакет помощи на 680 млн долларов для Украины, включающий несколько видов катеров Combat Boat и Group Boats. Кроме того, в пакете указан пункт "подводное оружие", которым может быть новейшая разработка Torped 47 или SLWT от компании Saab.



Шведское подводное оружие Torped 47 (SLWT). Фото из открытых источников

Главной проблемой в Черном море остается российский военно-морской флот, в том числе и подводные лодки. Украина успешно уничтожает Черноморский флот РФ, однако может еще больше улучшить потенциал для ударов по военным объектам России.

Как сообщает Defense Express, Швеция могла предоставить Украине новейшие торпеды Torped 47 (SLWT), вставшие на вооружение этой страны в 2022 году.

Torped 47 способны атаковать надводные объекты или подводные лодки на глубине около 300 метров. Общий вес торпеды 340 кг, а боевой части 50. Длина ракеты 2,85 м.

Шведские торпеды могут наводиться на расстоянии более 20 км. Таким образом, ею можно вооружить украинские дроны Sea Baby или Magura V5 и использовать их не только как дроны-камикадзе, но и как носители оружия, которые могут запускать SLWT по враждебным целям с относительно безопасного расстояния.

Другим вариантом, который в пакете помощи записано как "подводное оружие" могут быть Torped 45. Это более старая шведская торпеда, которую в стране заменяют на Torped 47 (SLWT). Она была создана в 90-е годы, имеет схожие характеристики, однако несколько меньшие возможности для автономного наведения.

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