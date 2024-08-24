Украина потеряла 20 из 31 американских танков Abrams, пишет Military Watch Magazine.

ВСУ потеряли большинство танков Abrams. Фото из открытых источников

Издание сообщает, что в Курской области российская армия уничтожила один танк M1A1 Abrams.

Ранее танки Abrams ВСУ использовали в районе города Авдеевка.

С момента поставок в Украину в конце 2023 года общие потери танков Abrams достигли 20 из 31, причем все потери произошли за последние шесть месяцев.

При этом отмечается, что замена танков Leopard идет со всей Европы, в первую очередь из Испании, однако маловероятно, что США будут производить дальнейшие поставки танков Abrams.

Издание также пишет, что украинские военнослужащие выражают недовольство техническими характеристиками танка Abrams из-за уязвимости к российскому огню.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная причина успехов РФ на Покровском направлении — истощение и нехватка бойцов в ВСУ. Об этом изданию The Economist рассказали украинские военные. По их словам, есть и другие причины успехов россиян — преимущество РФ в снарядах, российская тактика небольших пехотных атак, КАБы, применяемые Россией новые типы радиоэлектронной борьбы и "идиотские" приказы командования. Полковник Павел Федосенко рассказал, что первоочередная причина – это все же нехватка людей, которые "не сделаны из стали".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ замедлили наступательные действия в Курской области, в этом направлении наступила стратегическая стабильность, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении пришло время стратегической стабильности. На уровне бригад идут бои за отдельные населенные пункты, но украинцы все же сохраняют силы и не повторяют практики интересных, но бессмысленных штурмов в стиле большого контрнаступления", — подчеркнул Николай Мельник.