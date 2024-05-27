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Украина установила новый рекорд атаки по территории России

Дрон Главного управления разведки Украины атаковал объект в России на рекордном расстоянии.

сегодня, 09:17
Автор:
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Slava Kot
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Беспилотник украинской разведки 26 мая нанес удар по радиолокационной станции дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенной в городе Орск Оренбургской области РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Украинская правда".

Украина установила новый рекорд атаки по территории России

Дрон нанес удар по России с рекордного расстояния. Фото из открытых источников

Источник из Главного управления разведки Украины рассказал УП о новом рекорде расстояния, с которого был атакован военный объект на территории России.

"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", — сообщили в ГУР.

Последствия попадания в РЛС дальнего обнаружения целей "Воронеж М" уточняются.

Предыдущий рекорд дальности украинские силы установили 9 мая, когда беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане. Тогда дрон преодолел расстояние около 1500 км.

"Воронеж М" – это часть российского семейства стационарных загоризонтных радиолокационных станций большой дальности. С помощью этих РЛС обнаруживают космические и аэродинамические объекты, в частности, крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 6 тыс. км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина совершила атаку по стратегическому военному объекту ядерного предупреждения "Воронеж-ДМ" в Краснодарском крае РФ. По словам американского эксперта, Украина таким образом пересекла красные линии, установленные Россией.

Также "Комментарии" писали, что президент Владимир Зеленский назвал количество ракет, находящихся на балансе в России. Оказалось, что за последний год войны их в армии РФ стало больше.



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