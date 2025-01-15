Украина усиливает переговорную позицию перед инаугурацией Трампа: что произошло

Пока во всем мире ждут инаугурации Дональда Трампа и возможного начала мирных переговоров, Силы обороны совместно с СБУ 14 января изрядно поработали над усилением переговорной позиции Украины. Такое мнение выразил Глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко. Примечательны и масштаб, и география атаки по военным, энергетическим объектам РФ и предприятиям, которые работают на российский ВПК.

Украинские дроны и ракеты могут долетать до многих военных целей на территории РФ, что демонстрирует силу Украины. Фото: СБУ

География украинских ударов поразила Черненко.

Алексинский химический комбинат (тульская обл.). После работы дронов зафиксирован крупный пожар.

Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.). Дроны достигли целей.

Саратовский нефтеперерабатывающий завод. Зафиксирован масштабный пожар.

Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и крупный пожар с последующими детонациями.

Черненко отмечает, что еще год назад каждое из таких поражений стало бы событием недели для всех сил обороны. Теперь же это "прилеты" всего за одну ночь.

"Одним словом, велика Россия, но нет на ней такой точки куда бы не достали дроны", — отмеает политик.

В связи с этим у Черненко появилась идея — ввести в украинских школах изучение географии России, но исключительно через анализ украинских ударов

"Так, дети, достали контурные карты, ищем саратов. Нашли? Рисуем знак "Бавовна". Теперь ищем Энгельс. Есть? Рисуем три "бавовны", потому что что-то не очень им там везет в последнее время", — привел пример Чернерко..

"Комментарии" писали, что атака ракетами и дронами 14 января по военным объектам на территории РФ, по данным Генштаба ВСУ, стала самым массированной подобным ударом с украинской стороны за всю войну. РосСМИ приводили данные о более чем 200 воздушных целей, которые летели по целям в РФ, часть из них была сбита.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, сможет ли Трамп закончить войну в Украине за 100 дней. Такой срок назвал его вероятній будущий спецпосланник по Украине Кит Келлог. А о том, чтобы прекратить войну за 24 часа после вступления в должность, как 47-й президент обещал перед выборами, у Трампа уже даже и не вспоминают. Сначала Трамп начал обещать "быстро решить" ситуацию, не вдаваясь в подробности. Потом — просто "решить". А теперь отступил от своей риторики еще дальше, заявив, что закончить войну на Украине будет гораздо сложнее, чем, к примеру, достичь прекращения огня в Газе. В команде Трампа пришли к выводу, что закончить войну в Украине не удастся ранее, чем спустя несколько месяцев, а может и позже.