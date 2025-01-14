Ракетный удар по Украине возможен: Россия массово вывела в море корабли с "Калибрами"

Россия 14 января вывела в Черное море большинство своих кораблей, способных запускать крылатые ракеты "Калибр". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговые каналы. Выход носителей, вероятно, связан с ночной украинской атакой ударных дронов, но, учитывая данные по авиации РФ, нельзя исключать и подготовку к массированному ракетному удару по Украине.

Россия может запустить по Украине 28 "Калибров" одновременно. Фото: Минобороны РФ

Канал Tracking, в частности, выяснил, что в Черном море находятся пять ракетоносителей "Калибов". Это два фрегата проекта 11356Р — "Адмирал Макаров и "Адмирал Эссен". Оба могут запустить по восемь ракет. Также в акватории дежурят три подлодки проекта 636 "Варшавянка". Каждая из них может нести четыре ракеты. Таким образом, суммарный залп — до 28 крылатых ракет типа "Калибр".

Мониторщики отмечают, что в пункте базирования Новороссийск остаются три малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М".

О возможной подготовке к российскому удару говорят и пуски авиационных ракет по Одесской области 14 января. Мониторинговые каналы говорят о прилете двух ракет Х-31П либо Х-59. Первая из них — специализированная, она создана для борьбы с системами ПВО.

Ранее "Комментарии" сообщали, что к удару по Украине готовы по меньшей мере семь бомбардировщиков Ту-95 с ракетами Х-101. Кроме того, россияне могли снарядить ракетами три бомбардировщика Ту-22М3. В то же время эксперты обращали внимание, что пауза между массированными атаками РФ по Украине, исходя из опыта, может составлять около месяца. Такого времени оккупантам бывает достаточно, чтобы накопить нужный запас ракет и снарядить самолеты.

Масштабные обстрелы Украины российскими войсками начали усиливаться с начала осени 2024 года. Основной целью этих атак остается критическая инфраструктура Украины. 13 декабря Россия нанесла большой удар, запустив 287 воздушных средств, в том числе 94 ракеты и 193 дрона. После этого 25 декабря Россия нанесла уже 13-й массированный удар по энергетическим объектам Украины.

Несмотря на то, что последние ракетные обстрелы произошли в канун Нового года, Россия не прекращает атаковать Украину дронами. В ночь на 13 января Россия совершила нападение с помощью 110 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушная оборона уничтожила 78 из них.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке, заявил летчик-испытатель и авиационный эксперт Александр Лиходид в эфире "Киев 24". По его словам, такой сценарий возможен из-за желания Путина продемонстрировать силу, особенно накануне инаугурации Дональда Трампа.