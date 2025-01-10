Массированный обстрел готовят в России: сколько самолетов снарядили ракетами

Российские войска, несмотря на обстрелы авиабаз, продолжают подготовку к вероятному массированному ракетному удару по территории Украины. Самолеты снаряжают крылатыми ракетами.

Ту-95. Фото из открытых источников

По данным мониторинговой платформы Tracking, по состоянию на 9 января известно как минимум 7 бортов Ту-95МС, которые уже снаряжены КР Х-101 и находятся на авиабазе "Оленья" в Мурманской области.

“Борт Ту-95МС, прилетавший на снаряжение ракетами Х-101, вернулся на “Оленья”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что общее количество Ту-95МС вблизи Украины по состоянию на 8 января (17:30) составило 18 единиц:

"Оленья" — 11 Ту-95МС.

"Энгельс-2" — 4 Ту-95МС.

"Дягилево" — 3 Ту-95МС.

"На авиабазу "Энгельс-2" 8 января прилетел транспортный Ил-76, свидетельствующий о доставке КР Х-101", — сообщает мониторинговый паблик.

Напомним, что с начала 2025 года Россия, как писал портал "Комментарии", активизировала подготовку самолетов к вероятному массированному обстрелу. В новом году активизировали тренировку стратегической авиации.

“2025 год начался с достаточно активных тренировок Ту-95МС и Ту-160. В первый же день была отмечена тренировка 3 бортов Ту-160 (2/1) Су-34/35 и 1 борта Ту-95МС. К слову, тактической авиации типа Су-34/35 на "Энгельс-2" сейчас больше стратегической, на 02.01 там находится 3 Ту-95МС и 2 Ту-160 ~ 8 бортов Су-34/35”, — говорится в сообщении.

Также уточнили, что в новогоднюю ночь 1 борт Ту-95МС по авиабазе "Энгельс-2" встречал Новый год в воздухе, проводилась тренировка (по местному времени) с 21:00 до 01:10 (17:00/23:10). Так что тренировки бортов Ту-95МС продолжались даже в новогоднюю ночь.