Ракетный удар по Украине готовит РФ: стало известно, куда полетели российские Ту-22М3

В Украине 13 января объявляли воздушную тревогу из-за российских бомбардировщиков Ту-22М3, которые несут ракеты Х-22. Однако они не наносили удары по Украине. Их полет, вероятно, был частью подготовки к новому массированному удару, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на мониторинговые каналы.

В Украине 13 января была тревога из-за взлета Ту-22м3 - похоже, их снарядили для удара и перебазировали. Фото из открытых источников

Канал Tracking, в частности, выяснил, что происходят передислокационные полеты Ту-22М3, свидетельствующие о снаряжении ракетами Х-22/32. По данным мониторщиков, по состоянию на 17:50 все 3-х Ту-22М3, совершавшие передислокацию, совершили посадку на авиабазе "Дягилево" в Рязанской области РФ. До этого Воздушные силы Украины предупреждали об угрозе в связи со взлетом Ту-22М3 в 11:45.

Ранее "Комментарии" сообщали, что к удару по Украине готовы по меньшей мере семь бомбардировщиков Ту-95 с ракетами Х-101. В то же время эксперты обращали внимание, что пауза между массированными атаками РФ по Украине, исходя из опыта, может составлять около месяца. Такого времени оккупантам бывает достаточно, чтобы накопить нужный запас ракет и снарядить самолеты.

Масштабные обстрелы Украины российскими войсками начали усиливаться с начала осени 2024 года. Основной целью этих атак остается критическая инфраструктура Украины. 13 декабря Россия нанесла большой удар, запустив 287 воздушных средств, в том числе 94 ракеты и 193 дрона. После этого 25 декабря Россия нанесла уже 13-й массированный удар по энергетическим объектам Украины.

Несмотря на то, что последние ракетные обстрелы произошли в канун Нового года, Россия не прекращает атаковать Украину дронами. В ночь на 13 января Россия совершила нападение с помощью 110 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитаторов. Противовоздушная оборона уничтожила 78 из них.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке, заявил летчик-испытатель и авиационный эксперт Александр Лиходид в эфире "Киев 24". По его словам, такой сценарий возможен из-за желания Путина продемонстрировать силу, особенно накануне инаугурации Дональда Трампа.