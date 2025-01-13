"Есть 100% признаки": эксперт рассказал, когда можно ожидать нового массированного удара окупантов

Военные постоянно следят за потенциальными признаками подготовки России к очередной атаке на Украину. Однако наличие таких признаков не обязательно указывает на то, что удар будет совершен. Об этом в интервью YouTube-канала РБК-Украина заявил военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Ракетный удар по Украине. Фото: 24 Канал

"Когда мы замечаем признаки подготовки, это не значит, что атака точно произойдет. И даже если мы говорим, что есть все предпосылки для воздушной атаки со стороны России, а атака не происходит, некоторые люди начинают сомневаться в наших прогнозах. Поэтому хочу подчеркнуть: признаки присутствуют, есть четкие признаки того, что Россия готовится к воздушным атакам, но это не гарантирует их осуществление", — пояснил Гетьман.

По словам эксперта, России нужно примерно месяцы между большими ударами, чтобы изготовить достаточное количество ракет для массированной атаки. Если между атаками проходит два месяца, то враг может совершить две атаки с перерывом в несколько дней, поскольку за такой период времени у них будет достаточно ракет.

"Обычно они не могут совершить новую атаку раньше чем через месяц, поскольку без достаточного количества ракет атака теряет свой смысл. Поэтому если между атаками прошел месяц, можно ожидать, что удар может произойти в любой момент, хотя это не гарантировано. Однако эта атака, скорее всего, произойдет в ближайший месяц или два",— отметил Гетьман.

Масштабные обстрелы Украины российскими войсками начали усиливаться с начала осени 2024 года. Основной целью этих атак остается критическая инфраструктура Украины.

13 декабря Россия нанесла большой удар, запустив 287 воздушных средств, в том числе 94 ракеты и 193 дрона. 25 декабря Россия нанесла уже 13-й массированный удар по энергетическим объектам Украины.

Несмотря на то, что последние ракетные обстрелы произошли в канун Нового года, Россия не прекращает атаковать Украину дронами. В ночь на 13 января Россия совершила нападение с помощью 110 ударных беспилотников Shahed и дронов-имитуаторов. Противовоздушная оборона уничтожила 78 из них.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия может снова применить ракету "Орешник" в массированной атаке, заявил летчик-испытатель и авиационный эксперт Александр Лиходид в эфире "Киев 24". По его словам, такой сценарий возможен из-за желания Путина продемонстрировать силу, особенно накануне инаугурации Дональда Трампа.