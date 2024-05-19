Украина уничтожила российский корабль "Ковровец"

В ночь на 19 марта украинским силам удалось уничтожить российский морской тральщик Черноморского флота РФ "Ковровец". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление службы по связям с общественностью Командования Военно-Морских Сил ВС Украины.



Уничтоженный тральщик "Ковровец". Фото: ВМС Украины

Как указывают ВМС Украины, благодаря удачным действиям украинских военных Россия потеряла очередной корабль своего Черноморского флота.

"Сегодня ночью Силами обороны Украины уничтожен морской тральщик ЧФ РФ проекта 266-М "Ковровец". Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с собратьями продолжают приближать нас к Победе", — сообщили в службе связей с общественностью ВМС Украины.

Уничтоженный тральщик "Ковровец" был модифицирован и отличался от советских образцов подобных моделей тем, что имел лучшее оборудование для поиска и уничтожения мин. Длина корабля составляет 61 метр и может вмещать около 70 членов экипажа.



Тральщик – это специальный корабль, занимающийся поиском, обнаружением и уничтожением морских мин. Также тральщик используют как способ проведения других кораблей через заминированные территории в акваториях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в конце марта украинские силы уничтожили два российских корабля вблизи Крыма. Кроме того был поражен главный центр связи Черноморского флота РФ в Севастополе.

Также "Комментарии" писали о том, что британская разведка показала, где Россия прячет свой Черноморский флот. Большинство российских кораблей были отправлены в Новороссийск, чтобы избежать ударов Украины по этим объектам.