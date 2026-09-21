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Украина ударила по редкой РЛС РФ: в Генштабе раскрыли детали важной операции

Силы обороны поразили «Касту» в Донецкой области, пункт управления дронами и место сосредоточения российских военных

21 сентября 2026, 13:26
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины на протяжении 20 сентября и в ночь на 21 сентября нанесли удары по нескольким важным военным объектам российской армии. Среди пораженных целей радиолокационная станция "Каста", пункт управления беспилотниками и место сосредоточения живой силы противника.

Украина ударила по редкой РЛС РФ: в Генштабе раскрыли детали важной операции

Поражение радиолокационной станции «Каста». Фото: из открытых источников

О результатах сделки сообщил Генеральный штаб ВСУ. В частности, в районе населенного пункта Пикузы Донецкой области украинские военные поразили российскую РЛС Каста-2Е2 (39Н6). Это мобильная станция, предназначенная для обнаружения самолетов, ракет и беспилотников, двигающихся на малых высотах.

По данным Генштаба, дальность обнаружения целей этой системой может достигать 150 километров. Ориентировочная стоимость комплекса оценивается не менее $60 млн. Таким образом, поражение такой станции имеет не только тактическое, но и ощутимое материальное значение для российских войск.

Еще один удар украинские силы нанесли в районе Днепроэнергии Донецкой области. Там был поражен пункт управления беспилотниками русской армии. Подобные объекты обеспечивают управление и координацию применения дронов на поле боя.

Кроме того, в районе Старого Хутора Белгородской области украинские военные поразили место сосредоточения личного состава противника.

В Генеральном штабе подчеркнули, что работа по ключевым военным целям российской армии продолжается. Информация о характере повреждений каждого из объектов и потери противника пока не обнародована.

Также издание "Комментарии" сообщало – Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом утром 16 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ранее "Комментарии" писали – ВСУ перерезают россиянам путь в ключевой город на Юге: детали.




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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/42313
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