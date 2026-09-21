ЗСУ перерізають росіянам шлях до ключового міста на Півдні: деталі

Сили оборони України завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ на Гуляйпільському напрямку. Під удар потрапили мости в районі Пологів, які окупанти використовували для перекидання військових, важкої техніки та боєприпасів. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За даними військових, зруйновані переправи були важливою частиною маршрутів забезпечення російських підрозділів, які діють на цьому напрямку та готують наступальні дії у бік Оріхова.

У ДШВ зазначають, що після ударів можливості противника з перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення стали обмеженими. Таким чином, російським підрозділам доводиться шукати альтернативні маршрути для доставки необхідних ресурсів до передових позицій.

Окремою проблемою для окупантів стало переміщення великогабаритної техніки. Через пошкодження основних маршрутів росіяни почали активніше використовувати мототехніку. Водночас у 7-му корпусі наголошують, що такі групи є більш вразливими для українських засобів ураження.

Удар по мостах став частиною системної роботи українських сил із порушення логістики російської армії на Гуляйпільському напрямку. Раніше військові повідомляли про ураження російських "Градів" на трасі Гуляйполе – Пологи, яку противник намагається використовувати як одну з логістичних артерій для підвезення особового складу та техніки.

За оцінкою українських військових, обмеження маршрутів постачання створює додаткові труднощі для російських підрозділів, які намагаються підтримувати наступальні дії на цьому відтинку фронту. Водночас інформація про подальший вплив ударів на бойову ситуацію потребує окремого підтвердження.

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