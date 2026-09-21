Україна вдарила по рідкісній РЛС РФ: у Генштабі розкрили деталі важливої операції

Сили оборони України впродовж 20 вересня та в ніч на 21 вересня завдали ударів по кількох важливих військових об’єктах російської армії. Серед уражених цілей – радіолокаційна станція "Каста", пункт управління безпілотниками та місце зосередження живої сили противника.

Ураження радіолокаційної станції "Каста". Фото: з відкритих джерел

Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, у районі населеного пункту Пікузи Донецької області українські військові уразили російську РЛС "Каста-2Е2" (39Н6). Це мобільна станція, призначена для виявлення літаків, ракет і безпілотників, які рухаються на малих висотах.

За даними Генштабу, дальність виявлення цілей цією системою може сягати 150 кілометрів. Орієнтовна вартість комплексу оцінюється щонайменше у $60 млн. Таким чином, ураження такої станції має не лише тактичне, а й відчутне матеріальне значення для російських військ.

Ще один удар українські сили завдали в районі Дніпроенергії на Донеччині. Там було уражено пункт управління безпілотниками російської армії. Подібні об’єкти забезпечують управління та координацію застосування дронів на полі бою.

Крім того, в районі Старого Хутора Бєлгородської області РФ українські військові уразили місце зосередження особового складу противника.

У Генеральному штабі наголосили, що робота по ключових військових цілях російської армії триває. Інформації про характер пошкоджень кожного з об’єктів та втрати противника наразі не оприлюднено.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це вранці 16 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Раніше "Коментарі" писали – ЗСУ перерізають росіянам шлях до ключового міста на Півдні: деталі.



