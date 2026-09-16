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Сили оборони збили Су-24 і не лише: деталі від Генштабу

Генштаб повідомив про удар російським літаком на аеродромі «Саки». Крім того, уражені розвідувальні комплекси, пункти управління дронами, склад боєприпасів та бази з пальним

16 вересня 2026, 14:03
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Кравцев Сергей

Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Про це вранці 16 вересня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони збили Су-24 і не лише: деталі від Генштабу

Су-24. Фото: з відкритих джерел

Однією з цілей став аеродром "Саки" у тимчасово окупованому Криму. За даними українського військового командування, там було вражено російський літак Су-24. Ступінь пошкодження повітряного судна зараз уточнюється.

Окрім того, українські підрозділи атакували позиції технічних засобів розвідки "Гренадер". Такі об'єкти були вражені в районах Суворово та Рисово в окупованому Криму.

Удари завдавалися і військовою інфраструктурою російських військ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей.

Зокрема, в районі Донецька, за даними Генштабу, вражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Ще кілька цілей, пов'язаних із застосуванням БПЛА, було вражено у Старомлинівці та Покровську Донецької області, а також у Покровському Запорізькій області.

Окремою метою став склад боєприпасів у Довжанську на Луганщині. У Ровеньках та Бердянську українські військові повідомили про удари по базах зберігання паливно-мастильних матеріалів російських військ.

У Генеральному штабі заявили, що робота з ключових військових об'єктів противника продовжується.

Таким чином, за одну ніч українські сили заявили про поразку одразу кількох типів військової інфраструктури – від авіаційної техніки та засобів розвідки до пунктів управління безпілотниками, складів боєприпасів та паливних баз.

При цьому остаточні масштаби пошкоджень окремих об'єктів, зокрема літака Су-24 на аеродромі Саки, українська сторона поки не розкриває.

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Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/42255
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