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Силы обороны сбили Су-24 и не только: детали от Генштаба

Генштаб сообщил об ударе по российскому самолету на аэродроме «Саки». Кроме того, поражены разведывательные комплексы, пункты управления дронами, склад боеприпасов и базы с горючим

16 сентября 2026, 14:03
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Кравцев Сергей

Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских войск на временно оккупированных территориях. Об этом утром 16 сентября сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны сбили Су-24 и не только: детали от Генштаба

Су-24. Фото: из открытых источников

Одной из целей стал аэродром "Саки" во временно оккупированном Крыму. По данным украинского военного командования, там был поражен российский самолет Су-24. Степень повреждения воздушного судна сейчас уточняется.

Кроме того, украинские подразделения атаковали позиции технических средств разведки "Гренадер". Такие объекты были поражены в районах Суворово и Рисово в оккупированном Крыму.

Удары наносились и по военной инфраструктуре российских войск на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

В частности, в районе Донецка, по данным Генштаба, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Еще несколько целей, связанных с применением БПЛА, были поражены в Старомлиновке и Покровске Донецкой области, а также в Покровском Запорожской области.

Отдельной целью стал склад боеприпасов в Довжанске Луганской области. В Ровеньках и Бердянске украинские военные сообщили об ударах по базам хранения горюче-смазочных материалов российских войск.

В Генеральном штабе заявили, что работа по ключевым военным объектам противника продолжается.

Таким образом, за одну ночь украинские силы заявили о поражении сразу нескольких типов военной инфраструктуры – от авиационной техники и средств разведки до пунктов управления беспилотниками, складов боеприпасов и топливных баз.

При этом окончательные масштабы повреждений отдельных объектов, в частности самолета Су-24 на аэродроме "Саки", украинская сторона пока не раскрывает.

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Источник: https://t.me/GeneralStaffZSU/42255
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