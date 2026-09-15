ВСУ атаковали важные объекты РФ: в Генштабе объяснили, почему эти удары особенно болезненны для Кремля

В ночь на 15 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по двум важным объектам на территории России. Под поражение попали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области и предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

На территории Сызранского НПЗ зафиксировали попадание, после которого возник пожар. По данным Генштаба, повреждения получили установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.

Сызранский НПЗ входит в структуру российской "Роснефти". Мощность предприятия составляет около 8,9 млн. тонн переработки нефти в год. Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, а также другие нефтепродукты. Кроме того, предприятие вовлечено в обеспечение потребностей российских войск.

Еще одним объектом атаки стало предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге. На его территории, как сообщили в Генштабе, были зафиксированы взрывы и пожар.

Предприятие специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В частности, там изготовляют ударно-разведочные БПЛА "Молния", а также комплектующие для дронов "Орион". Производство используется для обеспечения российских вооруженных сил беспилотными системами.

Кроме того, Генеральный штаб сообщил о подтверждении последствий предварительного удара по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск ЭКО".

Таким образом, в ночной атаке целями стали как топливная инфраструктура России, так и предприятие, связанное с производством беспилотников для ее армии.

Также издание "Комментарии" сообщало – Таганрог Ростовской области РФ в ночь на 15 сентября подвергся массированной ракетной атаке. О последствиях удара официально сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.



