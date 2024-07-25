Украина теряет женский потенциал: 1,5 миллиона работниц выехали за границу

С начала войны больше украинских женщин, чем мужчин, уехало за границу. Об этом сообщил Глеб Вышлинский, руководитель Центра экономической стратегии. По его словам, почти 1,5 миллиона женщин, ранее работавших в Украине, сейчас живут и работают за пределами страны.

Украинская экономика потеряла меньше мужчин, чем женщин – эксперт

Вышлинский объяснил, что война сильно повлияла на работавших до ее начала женщин. Он отметил:

"Женщины, которые сейчас находятся за границей, активно работали до войны. Сравнивая их количество с мужчинами, которые остались работать на государство в армии или не могут работать по разным обстоятельствам, можно сказать, что экономика потеряла больше женщин, чем мужчин".

Многие женщины уехали из страны в поисках безопасности для себя и своих семей. В то же время мужчины чаще оставались в Украине из-за запрета на выезд или для защиты страны. Это привело к недостаточности квалифицированных работников во многих отраслях, в частности, в образовании, медицине и торговле.

"Комментарии" также писали, что более половины украинцев, вынужденно покинувших страну из-за войны, не смогли адаптироваться к жизни за рубежом и планируют вернуться домой. Об этом свидетельствуют данные опроса Gradus Research.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинский военный и командир батальона ударных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что в Украине должны быть все военнообязанные, независимо от пола. По его словам, мужчины и женщины должны становиться на военный учет и участвовать в боевых действиях с 23 лет.