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Кравцев Сергей
Снижение призывного возраста в Украине в будущем может поставить под угрозу безопасность и экономику страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
В статье о том, как Украина ищет способ пополнить ряды ВСУ, а также обеспечить отдых военнослужащим, которые с начала полномасштабной войны защищают страну, говорится, что снижение призывного возраста позволит отправить в бой "более стройных и здоровых солдат", однако это создаст долгосрочные риски для поддержания численности населения Украины.
Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные потери в боях, может привести к сокращению рождаемости. Это, в свою очередь, через десятилетия приведет к сокращению числа мужчин призывного и трудоспособного возраста, поставив под угрозу безопасность и экономику страны.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне обсуждения нового проекта закона о мобилизации в обществе не прекращаются дискуссии относительно того, стоит ли понижать мобилизационный возраст до 25 лет и ниже, чтобы сделать нашей войско более эффективным на поле боя. Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения военных экспертов.
Также издание "Комментарии" сообщало – это большая проблема: The Times назвал средний возраст бойца ВСУ.
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сегодня, 13:48
В Україні достатньо блатних: мільйон юдейців; більше 35 000 попів; 2 млн чиновників; 700 000 спец пенсіонерів. У Києві 4 млн ухилянтів. Хоча, а какая разница? У світі зникає 52 млн країна розікрадена юдейцями та бандерівською нацистською вишиватою.