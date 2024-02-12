Снижение призывного возраста в Украине в будущем может поставить под угрозу безопасность и экономику страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В статье о том, как Украина ищет способ пополнить ряды ВСУ, а также обеспечить отдых военнослужащим, которые с начала полномасштабной войны защищают страну, говорится, что снижение призывного возраста позволит отправить в бой "более стройных и здоровых солдат", однако это создаст долгосрочные риски для поддержания численности населения Украины.

"Как и в большинстве бывших советских республик, в Украине мало 20-летних, потому что рождаемость резко упала во время глубокой экономической депрессии 1990-х годов. Из-за этого демографического спада сейчас в Украине в три раза больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет," — отмечают журналисты.

Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные потери в боях, может привести к сокращению рождаемости. Это, в свою очередь, через десятилетия приведет к сокращению числа мужчин призывного и трудоспособного возраста, поставив под угрозу безопасность и экономику страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне обсуждения нового проекта закона о мобилизации в обществе не прекращаются дискуссии относительно того, стоит ли понижать мобилизационный возраст до 25 лет и ниже, чтобы сделать нашей войско более эффективным на поле боя. Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения военных экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – это большая проблема: The Times назвал средний возраст бойца ВСУ.



