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Украина столкнется с новой угрозой: NYT рассказал, какое решение предстоит принять Зеленскому

По информации NYT, снижение призывного возраста может поставить Украину под угрозу

сегодня, 13:34
Автор:
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Кравцев Сергей
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Снижение призывного возраста в Украине в будущем может поставить под угрозу безопасность и экономику страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The New York Times".

Украина столкнется с новой угрозой: NYT рассказал, какое решение предстоит принять Зеленскому

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В статье о том, как Украина ищет способ пополнить ряды ВСУ, а также обеспечить отдых военнослужащим, которые с начала полномасштабной войны защищают страну, говорится, что снижение призывного возраста позволит отправить в бой "более стройных и здоровых солдат", однако это создаст долгосрочные риски для поддержания численности населения Украины.

"Как и в большинстве бывших советских республик, в Украине мало 20-летних, потому что рождаемость резко упала во время глубокой экономической депрессии 1990-х годов. Из-за этого демографического спада сейчас в Украине в три раза больше мужчин в возрасте 40 лет, чем в возрасте 20 лет," — отмечают журналисты. 

Призыв в армию большего количества мужчин в возрасте 20 лет, учитывая вероятные потери в боях, может привести к сокращению рождаемости. Это, в свою очередь, через десятилетия приведет к сокращению числа мужчин призывного и трудоспособного возраста, поставив под угрозу безопасность и экономику страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне обсуждения нового проекта закона о мобилизации в обществе не прекращаются дискуссии относительно того, стоит ли понижать мобилизационный возраст до 25 лет и ниже, чтобы сделать нашей войско более эффективным на поле боя. Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения военных экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – это большая проблема: The Times назвал средний возраст бойца ВСУ.




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Источник: https://www.nytimes.com/2024/02/11/world/europe/ukraine-soldier-draft.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:48

В Україні достатньо блатних: мільйон юдейців; більше 35 000 попів; 2 млн чиновників; 700 000 спец пенсіонерів. У Києві 4 млн ухилянтів. Хоча, а какая разница? У світі зникає 52 млн країна розікрадена юдейцями та бандерівською нацистською вишиватою.


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