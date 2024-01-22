Это большая проблема: The Times назвал средний возраст бойца ВСУ

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Кравцев Сергей
Большинство украинских солдат, которые сдерживают российские оккупационные войска, составляют мужчины среднего возраста. Их слабые физические возможности затрудняют военное планирование. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Times".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что это уникальная ситуация, если сравнивать с большими войнами прошлого века, когда большинство солдат составляли мужчины лет двадцати или даже моложе.
Одной из причин этого авторы материала называют большую волну добровольцев, которые пошли в армию в первые недели полномасштабного вторжения. Подавляющее большинство из них были мужчинами в возрасте 40+. Многие ожидали, что их бригады скоро будут усилены молодыми новобранцами. К тому же тогда мало кто верил, что война продлится так долго.
Впрочем, как пишет The Times, не все солдаты старшего возраста были добровольцами. Многие были мобилизованы, и критики говорят, что на фронт попало непропорционально большое количество пожилых мужчин из сельской местности, которым не хватило денег, чтобы откупиться от мобилизации.
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