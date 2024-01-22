Большинство украинских солдат, которые сдерживают российские оккупационные войска, составляют мужчины среднего возраста. Их слабые физические возможности затрудняют военное планирование. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Средний возраст солдата в моем батальоне — 45 лет. В таком возрасте трудно выполнять задачи. Некоторым даже боеприпасы и бронежилеты нести на передовые позиции трудно. Люди заканчиваются, а качество подкрепления с каждым разом становится все ниже", — рассказал изданию командир 32-й бригады, которая сражается под Купянском, Дмитрий Берлим.

Издание отмечает, что это уникальная ситуация, если сравнивать с большими войнами прошлого века, когда большинство солдат составляли мужчины лет двадцати или даже моложе.

Одной из причин этого авторы материала называют большую волну добровольцев, которые пошли в армию в первые недели полномасштабного вторжения. Подавляющее большинство из них были мужчинами в возрасте 40+. Многие ожидали, что их бригады скоро будут усилены молодыми новобранцами. К тому же тогда мало кто верил, что война продлится так долго.

"Я на грани срыва. Я ушел в первый день войны, но больше не могу. Но когда к нам на фронте присоединяются молодые мужчины, они часто не могут с этим справиться. Нас бьют ракетами, беспилотниками и белым фосфором. Они теряют рассудок. Они не готовы к этому", — рассказал 50-летний солдат, чье имя не называется.

Впрочем, как пишет The Times, не все солдаты старшего возраста были добровольцами. Многие были мобилизованы, и критики говорят, что на фронт попало непропорционально большое количество пожилых мужчин из сельской местности, которым не хватило денег, чтобы откупиться от мобилизации.

Читайте также на портале "Комментарии" — действительно ли россияне уже на улицах Авдеевки: в США дали ответ.



