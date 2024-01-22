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Действительно ли россияне уже на улицах Авдеевки: в США дали ответ

Эксперты ISW зафиксировали продвижение российских войск по улицам Авдеевки

сегодня, 08:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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На геолокационных кадрах, опубликованных 21 января, видно, что российские войска продвинулись в районе ресторана "Царская охота" вдоль улицы Соборной (на юге Авдеевки) и вдоль полосы деревьев на юго-западе Авдеевки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном обзоре Института изучения войны (ISW).

Действительно ли россияне уже на улицах Авдеевки: в США дали ответ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российские войска подтвердили наступление на юг и юго-запад от Авдеевки. 

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты имеют продвижение по улицам Колосова и Лермонтова, хотя ISW не наблюдает визуального подтверждения этого продвижения.

Российские и украинские источники заявили, что позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного; у Авдеевского коксохима на северо-западе Авдеевки; к западу от Авдеевки у Северного; к юго-западу от Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского.

Военные аналитики также отметили, что командующий Таврической группировки войск ВСУ Александр Тарнавский и спикер Таврической группировки войск ВСУ Александр Штупун заявили, что российские войска готовятся усилить активность на Авдеевском направлении и сконцентрировали в этом районе более 40 тыс. человек.

Тарнавский сообщил, что за последние двое суток российские войска не наносили авиаудары на Таврическом направлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продолжают атаки на украинские позиции практически по всей линии фронта. И даже имеют некоторое продвижение на востоке и юге. Одновременно с этим не прекращаются ракетные, бомбовые и дроновые атаки. А потому поставки систем ПВО имеют решающее значение для Украины, подчеркивает Институт изучения войны (ISW). На фоне того, что в США продолжается блокирование помощи Украине, Германия призывает партнеров по ЕС увеличить поддержку нашей страны. Эксперты оценили для портала "Комментарии" происходящее на военном и внешнеполитическом фронтах.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-21-2024
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