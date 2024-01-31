Украина срочно обратилась к союзникам: какого вооружения критически не хватает ВСУ

Украина предупредила западных союзников о критической нехватке артиллерийских снарядов на фронте. Письмо с ответным сообщением направил партнерам министр обороны Украины Рустем Умеров, пишет агентство Bloomberg, передает портал "Комментарии".

Фронт страдает от дефицита артиллерийских боеприпасов. Фото из открытых источников

Как пишет Bloomberg, Умеров сообщил союзникам, что у украинской армии нет возможности использовать более двух тысяч артиллерийских снарядов ежедневно на всей линии фронта.

Издание отмечает, что возможности ВСУ по применению боеприпасов втрое меньше количества снарядов, которые использует российская армия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан повредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости встать на защиту Украины.

"Комментарии" также сообщали, что изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для государственных служащих, в том числе для правоохранителей. Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут лишиться работников Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.

