Украина снова призывает союзников передать авиацию: почему Запад медлит – что может измениться

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Кравцев Сергей
В своем вечернем обращении 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость получения нашей страной "авиационной компоненты", чтобы иметь возможность защищаться, в частности, от иранских дронов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в беседе с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли также призвал предоставить нам многоцелевые самолеты F-16. Почему даже после года полномасштабной войны и вскрытия множества военных преступлений России – партнеры всё еще дозирую военную помощь нашей стране? Каковы шансы Украины получить в обозримом будущем боевую авиацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Авиация. Фото: из открытых источников
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов уверен, что Украина обязательно получит западные самолеты.
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По его словам, достаточно вспомнить историю так называемых "красных линий". Сперва нам не хотели давать артиллерию, потом категорически отказывались поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа Patriot, SAMP/T Mamba. Бронетехнику, танки. Всё это называли "красными линиями". Всё это мы либо уже получили, либо получим вскоре.
Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что ситуация с недостаточно активными поставками Украине нужных вооружений со стороны зарубежных партнеров, связана с рядом факторов.
Во-первых, поясняет он, на Западе до сих пор нет понимания того, что делать с россией после завершения войны.
Во-вторых, продолжает он, желание стран Запада избежать вовлечения своих государства в войну с россией преобладает над желанием спасти Украину, Европу и мир от рашизма. И это продиктовано, как это ни странно, заботой о собственных гражданах и ответственностью перед собственными избирателями, подчеркивает эксперт.
В-третьих – три десятилетия безответственной политики по отношению к глобальной и европейской системе безопасности привели к тому, что запасы современной военной техники, особенно в пригодном для использования прямо сейчас состоянии, достаточно ограничены.
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