Украина снова призывает союзников передать авиацию: почему Запад медлит – что может измениться

В своем вечернем обращении 27 февраля президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость получения нашей страной "авиационной компоненты", чтобы иметь возможность защищаться, в частности, от иранских дронов. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в беседе с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли также призвал предоставить нам многоцелевые самолеты F-16. Почему даже после года полномасштабной войны и вскрытия множества военных преступлений России – партнеры всё еще дозирую военную помощь нашей стране? Каковы шансы Украины получить в обозримом будущем боевую авиацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Авиация. Фото: из открытых источников

Мы понимаем уже, как эта схема работает – сперва категорическое "нет", потом переговоры, потом поставки

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов уверен, что Украина обязательно получит западные самолеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Переговоры продолжаются, пусть не так быстро, как нам бы хотелось. Задержка вызвана несколькими факторами. Это нерешительность ряда западных политиков, неповоротливость бюрократии и титанические усилия российского лобби. Но тот факт, что наши пилоты уже проходят обучение для управления этими самолетами, говорит сам за себя", – подчеркивает эксперт.

По его словам, достаточно вспомнить историю так называемых "красных линий". Сперва нам не хотели давать артиллерию, потом категорически отказывались поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) типа Patriot, SAMP/T Mamba. Бронетехнику, танки. Всё это называли "красными линиями". Всё это мы либо уже получили, либо получим вскоре.

"Мы понимаем уже, как эта схема работает. Сперва категорическое "нет", потом переговоры, потом поставки. С самолетами будет такая же история", – прогнозирует Кирилл Сазонов.

На Западе до сих пор нет понимания того, что делать с россией после завершения войны

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан считает, что ситуация с недостаточно активными поставками Украине нужных вооружений со стороны зарубежных партнеров, связана с рядом факторов.

Во-первых, поясняет он, на Западе до сих пор нет понимания того, что делать с россией после завершения войны.

"С тем, что Украина не должна потерпеть поражение ни при каких обстоятельствах – согласны все. Здесь есть полный консенсус. Однако в необходимости поражения рф, особенно полного и безвозвратного, еще и с изменением политического режима, раздроблением на несколько национальных государств, демилитаризацией и дерашизацией, – согласны лишь те, кто чувствует экзистенциальные угрозы от россиян. В частности, поляки, эстонцы, латвийцы, литовцы и некоторые другие нации", – отмечает Вадим Трюхан.

Во-вторых, продолжает он, желание стран Запада избежать вовлечения своих государства в войну с россией преобладает над желанием спасти Украину, Европу и мир от рашизма. И это продиктовано, как это ни странно, заботой о собственных гражданах и ответственностью перед собственными избирателями, подчеркивает эксперт.

В-третьих – три десятилетия безответственной политики по отношению к глобальной и европейской системе безопасности привели к тому, что запасы современной военной техники, особенно в пригодном для использования прямо сейчас состоянии, достаточно ограничены.

"Эти три фактора сдерживают наших партнеров от принятия своевременных решений касательно военной поддержки Украины. В том числе – в ракурсе предоставления нам современной боевой авиации, – поясняет Вадим Трюхан. – В то же время это не повод посыпать голову пеплом. Тот факт, что большинство табу за год нам удалось преодолеть, настраивает на оптимистический лад. Более того, некоторые государства уже приняли решение о предоставлении Украине вертолетов. Это значит, что и до самолетов остался один шаг. Уверен, что в ближайшие месяцы этот шаг Западом будет сделан".

Читайте также на портале "Комментарии" — почему у Путина появились страхи о распаде РФ – как ускорить победу над агрессором.



