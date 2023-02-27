Залужный запросил F-16

Сегодня состоялся телефонный разговор главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ. Одной из тем, которые во время разговора поднял Залужный, стало предоставление Украине самолетов F-16.

Залужний попросив F-16

"Мы традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации ее территории, — цитирует Генштаб Залужного. — Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны, в том числе и за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16".

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Кроме того, как сообщает Генштаб, Залужный поблагодарил руководство и народ США за поддержку нашего государства в борьбе с агрессией РФ.



"Каждый полученный снаряд, каждая единица вооружения и техники – это спасенные жизни украинских военных и мирных граждан. Благодаря помощи партнеров мы держимся и непременно победим", – уверен Залужный.

Ранее Байден заявлял, что на этом этапе российско-украинской войны Вашингтон не готов говорить о передаче Киеву новейших американских истребителей F-16.

На вопрос, означает ли это, что отправки истребителей не будет "никогда", Байден ответил, что невозможно точно знать, в чем будет нуждаться украинская оборона в будущем, но "нет никаких оснований, на которых, по мнению наших военных, можно было бы обосновать необходимость предоставление F-16".

"Я пока исключаю это", – заявил недавно Байден.





