Зеленский: Нам нужен авиационный компонент

В своем вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость получения Украиной "авиационной компоненты", чтобы иметь возможность защищаться от иранских дронов.

Зеленський просить крила для України

"Сутки начались с атаки иранскими дронами. Из них большинство — удалось сбить. Одиннадцать из четырнадцати. К сожалению, были и попадания. Ранены трое работников ГСЧС в Хмельницком, двое погибли. Мои соболезнования семьям. Собственно, именно поэтому нам и нужен авиационный компонент ПВО — современные боевые самолеты, чтобы можно было обезопасить от российского террора всю территорию нашего государства, — говорит президент. — ПВО полноценно тогда, когда обеспечивается, в частности, и авиацией. Современной авиацией. Наши летчики вместе с нашими зенитчиками, вместе со всеми воинами и специалистами наших воздушных сил уже делают большую работу, но полностью сможем защитить небо, когда будет убрано авиационное табу в отношениях с нашими партнерами".

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Сегодня же главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телефонном разговоре со своим американским коллегой поднял вопрос возможного получения Украиной многоцелевых самолетов F-16.

"Мы традиционно уделили внимание вопросам поставок военной техники, вооружения и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуации на линии фронта и дальнейшим планам Сил обороны нашего государства по деоккупации ее территории, — цитирует Генштаб Залужного. — Актуализировал необходимость усиления возможностей системы противовоздушной обороны, в том числе и за счет предоставления многоцелевых боевых самолетов F16".