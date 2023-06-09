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Украина штурмует Бахмут: Череватый заявил об успешных действиях ВСУ

Полковник Сергей Череватый сообщил об удачном продвижении украинских подразделений на бахмутском направлении.

сегодня, 18:10
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Автор:

Slava Kot

Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что происходит на украинском фронте, в том числе и на Бахмутском направлении, где украинские военные активно штурмуют позиции россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Army Inform.

Украина штурмует Бахмут: Череватый заявил об успешных действиях ВСУ

Бои за Бахмут. Фото из открытых источников

Сергей Череватый в прямом эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что украинские военные в течение нескольких дней проводят активные штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ воспользовались ротацией российских войск и сместили линию фронта.


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"За предыдущие сутки на некоторых участках наши подразделения продвинулись в общей сложности до 1200 м. Все происходит в рамках оборонной операции, которая уже длится много месяцев", — заявил Череватый.

Спикер Восточной группировки указывает, что новоприбывшие российские подразделения, заменившие вагнеровцев, плохо ориентируются на местности и не провели необходимой предварительной разведки.

"Наша главная задача — максимально вредить врагу и выбивать его боевой потенциал, как до этого мы делали с террористическими подразделениями "Вагнера". Теперь мы это делаем с мотострелковыми и воздушно-десантными подразделениями врага", — сообщил Сергей Череватый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ рассказали о новой тактике ночных атак России. Военные РФ выпустили по Украине ракеты Х-55, которые используются в качестве ядерного носителя.

Также "Комментарии" писали о том, что, несмотря на плохие долгосрочные последствия, Украина может получить определенные военные преимущества от российского подрыва ГЭС. Военный эксперт отмечает, что после высыхания затопленной местности, украинские силы могут перейти в штурм.



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Источник: https://armyinform.com.ua/2023/06/01/prychyna-rotaczijnyh-zahodiv-protyvnyka-na-bahmutskomu-napryamku-potuzhni-udary-zsu-sergij-cherevatyj/
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