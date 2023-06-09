Украина штурмует Бахмут: Череватый заявил об успешных действиях ВСУ

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Slava Kot
Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый рассказал, что происходит на украинском фронте, в том числе и на Бахмутском направлении, где украинские военные активно штурмуют позиции россиян. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Army Inform.
Бои за Бахмут. Фото из открытых источников
Сергей Череватый в прямом эфире телемарафона "Единые новости" рассказал, что украинские военные в течение нескольких дней проводят активные штурмовые действия на Бахмутском направлении. ВСУ воспользовались ротацией российских войск и сместили линию фронта.
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Спикер Восточной группировки указывает, что новоприбывшие российские подразделения, заменившие вагнеровцев, плохо ориентируются на местности и не провели необходимой предварительной разведки.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ рассказали о новой тактике ночных атак России. Военные РФ выпустили по Украине ракеты Х-55, которые используются в качестве ядерного носителя.
Также "Комментарии" писали о том, что, несмотря на плохие долгосрочные последствия, Украина может получить определенные военные преимущества от российского подрыва ГЭС. Военный эксперт отмечает, что после высыхания затопленной местности, украинские силы могут перейти в штурм.
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