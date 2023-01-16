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Украина призывает создать киберструктуру для защиты от российских атак

Украинские чиновники предлагают создать Кибер ООН, организация, которая сможет защитить мир от хакерских атак России.

сегодня, 18:41
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Автор:

Slava Kot

Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь призывает создать глобальную организацию, которая могла бы противостоять российским угрозам в киберпространстве. Новая организация уже получила предварительное название – "Кибер Организация Объединенных Наций". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное издание Politico.

Украина призывает создать киберструктуру для защиты от российских атак

Украина предлагает создать кибер ООН. Фото из открытых источников

Новая организация помогала бы быстро обмениваться информацией о российской агрессии в киберпространстве, ведь Россия продолжает атаковать Украину ракетами вместе с хакерскими атаками.

"Что нам действительно нужно в этой ситуации, так это хаб или место, где мы можем обмениваться информацией, поддерживать друг друга и взаимодействовать", – говорит глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь.

Щиголь уверяет, что Россия наносит постоянные удары по системам спутниковой связи, энергетическим системам, сайтам и другим объектам в киберпространстве.

"Кибератаки станут такими же мощными или, возможно, даже более мощными, чем обычные атаки, а последствия кибератак настолько масштабны, что не стоит недооценивать последствия", — сказал Щиголь.

Интересно, что действия Кремля в киберпространстве достаточно легко найти. Так Сенат Польши и парламент ЕС подвергся атакам, когда признал Россию страной, спонсирующей терроризм. А в августе атаковался украинский сайт по атомной энергетике, когда опубликовал информацию о возможном ядерном излучении из ЗАЭС, которую оккупировали россияне.

Как уверяет Юрий Щиголь, большинство украинских союзников согласны с предложенной идеей относительно поисков безопасной работы в киберпространстве.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известна цель российских кибератак на украинские структуры.

Также "Комментарии" писали о том, что украинские хакеры сломали российские телеканалы.



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Источник: https://www.politico.com/news/2023/01/15/ukraine-cyber-united-nations-russia-00077955
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