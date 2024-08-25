Украина предотвратила большое наступление России: детали от Зеленского



















Президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря военной операции в Курской области Украина смогла сорвать наступление России на Сумскую область. По словам Зеленского, Кремль готовил наступление на Сумщину после того, как ВСУ остановили попытку России захватить Харьков.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью представителям индийских СМИ рассказал о причинах украинского наступления на территорию России и боях в Курской области. По словам президента, Россия подготовила вторжение в Харьковскую область, во время которого хотела захватить областной центр — Харьков. Однако после того, как украинские военные остановили наступление РФ, Москва планировала новую атаку.

"А следующий их шаг был – и они уже все подготовили на севере нашего государства – как раз со стороны города Сумы, со стороны Курской области", – сказал Зеленский.

Президент объясняет, что разница в наступлении РФ на Харьковскую область и их частичный прорыв стал возможен из-за того, что Украина не нанесла удара по российским территориям, как это произошло в Курской области.

"И разница в том, что мы превентивно это сделали, чтобы они не захватили наш город. И мы раньше это смогли сделать", – добавил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к мирным переговорам. Однако, по словам президента, Украина не пойдет на территориальные уступки, а Путин не хочет идти на переговоры.

Также "Комментарии" писали о Викторе Ющенко, который считает, что остановка на границах 1991 года будет большой ошибкой Украины в войне. Бывший президент Украины объяснил, какой должна быть полная победа над Россией.