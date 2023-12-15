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Украина получит почти 70 тысяч: какая страна заявила о готовности поддержать ВСУ

Германия заказала почти 70 тысяч снарядов для Украины

сегодня, 13:07
Автор:
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Кравцев Сергей
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Германия поставит Украине дополнительные 155-миллиметровые боеприпасы для защиты от российской агрессии. Бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил рамочное соглашение о производстве артиллерийских снарядов. Как передает портал "Комментарии", соответствующая информация опубликована на сайте комитета.

Украина получит почти 70 тысяч: какая страна заявила о готовности поддержать ВСУ

Снаряды. Фото: из открытых источников

Согласно сообщению, французская оборонная компания поставит 68 тысяч фугасных снарядов для украинских вооруженных сил на сумму 278 млн евро. Государства-партнеры получат помощь в виде военной техники и материалов в рамках инициативы правительства Германии.


Боеприпасы калибра 155 миллиметров стреляют, к примеру, из самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000. Германия поставила Украине 14 самоходных гаубиц, которые хорошо зарекомендовали себя в боях. Кроме того, украинские экипажи проходят обучение в Германии.

Рамочное соглашение с производителем предполагает возможность производства и поставки до 350 тысяч снарядов. Другие страны также могут принять участие в проекте, поскольку он является частью инициативы ЕС по ускорению поставок, закупок и производства боеприпасов для Украины. Речь также идет об увеличении производства боеприпасов в Европе в долгосрочной перспективе, чтобы государства-члены ЕС могли пополнить свои запасы боеприпасов.

Читайте также на портале "Комментарии" — стала известна страна, которая поставит Украине 200 тысяч артиллерийских снарядов.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему ЕС оказался не готов поставить обещанные снаряды Украине: какие перспективы дальнейшей поддержки.




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Источник: https://www.bmvg.de/de/aktuelles/ukraine-unterstuetzung-deutschland-beschafft-artilleriemunition-5717012
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