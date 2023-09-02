Украина получит от США "урановые снаряды": почему их боятся оккупанты

Как передает портал "Комментарии", Вашингтон в ближайшее время должен отправить нашим защитникам бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Благодаря своей огневой мощи они способны гораздо легче пробивать броню.

ВСУ. Фото из открытых источников

По сообщению "Reuters", которое ссылается на американских чиновников, снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, который представят уже на следующей неделе.

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Боеприпасы предназначены для американских танков Abrams. Благодаря своей чрезвычайной плотности снаряды с легкостью пробивают броню и самовозгораются в облаке, которое обжигает.

Интересно, что после информации о поставках снарядов с обогащенным ураном, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз проскулил о якобы войне "до последнего украинца", а министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу заявил о еще одной пройденной ступеньке в ядерной эскалации.

Отметим, ранее издание "Politico" сообщило – ничего не должно помешать Украине уже в ближайшие недели получить несколько американских танков "Abrams". Ориентировочно это должно произойти в середине сентября. Речь идет о первых десяти единицах из 31 обещанных Вашингтоном.

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