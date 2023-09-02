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Украина получит от США "урановые снаряды": почему их боятся оккупанты

Благодаря своей огневой мощи снаряды с обогащенным ураном способны гораздо легче пробивать броню

сегодня, 12:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", Вашингтон в ближайшее время должен отправить нашим защитникам бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Благодаря своей огневой мощи они способны гораздо легче пробивать броню.

Украина получит от США "урановые снаряды": почему их боятся оккупанты

ВСУ. Фото из открытых источников

По сообщению "Reuters", которое ссылается на американских чиновников, снаряды являются частью нового пакета военной помощи Украине, который представят уже на следующей неделе.


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Боеприпасы предназначены для американских танков Abrams. Благодаря своей чрезвычайной плотности снаряды с легкостью пробивают броню и самовозгораются в облаке, которое обжигает.                                                          

Интересно, что после информации о поставках снарядов с обогащенным ураном, российский диктатор Владимир Путин в очередной раз проскулил о якобы войне "до последнего украинца", а министр обороны страны-террориста Сергей Шойгу заявил о еще одной пройденной ступеньке в ядерной эскалации.

Отметим, ранее издание "Politico" сообщило – ничего не должно помешать Украине уже в ближайшие недели получить несколько американских танков "Abrams". Ориентировочно это должно произойти в середине сентября. Речь идет о первых десяти единицах из 31 обещанных Вашингтоном. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина, аккуратно развивающая контрнаступление, вступила в очередную военную осень. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своими ожиданиям и опасениями от нее в ракурсе российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – танки "Abrams" стали еще ближе к Украине: какое решение озвучили в США.



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