Украина получит непобедимые танки Challenger 2. На что способно это оружие

Британское правительство официально объявило, что передаст Украине эскадрон танков Challenger 2, то есть 14 единиц военной техники. Возможно, это не впечатляющая цифра, однако эти танки открывают возможность получить Украине другие танки — Leopard 2. Но какие именно имеют характеристики британские танки Challenger 2.

Танк Challenger 2. Фото из открытых источников

Challenger 2 – это базовый танк армии Великобритании, участвовавший в реальных боях во время операции в Ираке, Косово или Боснии и Герцоговине. Любопытно, что Challenger 2 никогда не был уничтожен врагом. Единственный раз, когда этот танк удалось уничтожить произошедший в результате случайного огня из такого же танка Challenger 2.

Разработчики танка сосредоточились на двух особенностях. Первая – это мощная защита мирового уровня Dorchester 2. Вторая – уникальная для НАТО 120-мм пушка L30A1. Такие особенности танка делают его медленнее, однако это компенсируется наступательными возможностями.

Танком управляет экипаж из 4 человек. Командир отвечает за тактику на поле боя и управляет другим экипажем. Другой военный отвечает за зарядку пушек и пулеметов. Третьим в команде является стрелок, идентифицирующий цели. Последним на борту танка водитель.

Сам танк имеет вес в 62 тонны, однако с разными дополнительными компонентами вес может достигать 75 тонн. Challenger 2 может перевозить 50 снарядов и имеет пушку калибра 7,62 и пулемет. Максимальная скорость британского танка 59 км/ч, а в полевых условиях – около 40.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Великобритания официально сообщила о новом пакете военной помощи для Украины, в который вошли танки. Challenger 2.

Также "Комментарии" писали об опросе, который показал, граждане каких стран поддерживают поставки оружия в Украину.

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