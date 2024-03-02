Украина получит дальнобойное оружие: в Эстонии рассказали, перед каким выбором окажется Европа

В этом году тяжелейший период в войне для Украины еще впереди. Европе придется самой отвечать за свою безопасность и принимать непростые решения. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм, сообщает "ERR".

Эстония. Фото: из открытых источников

Канцлер высказал мнение, что тяжелый период будет, пока помощь Запада не позволит Украине достичь равновесия в войне.

Сальм выразил надежду, что в ближайшие месяцы Европа выделит средства, чтобы купить для Украины дальнобойное оружие.

"Я думаю, что этот день наступит в ближайшие пару месяцев. Это случится, когда ситуация на украинском фронте станет еще тяжелее, а сигналы из-за океана будут еще более странными. Это и станет тем моментом, когда Европе придется на самом деле самостоятельно отвечать за свою безопасность", — считает эстонский чиновник.

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