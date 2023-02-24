Украина получила от Польши первые танки Leopard

О передаче польских танков Leopard украинским вооруженным силам на заседании Совета национальной безопасности объявил президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на TVN24.

"Леопарди" перейдуть у контрнаступ

В частности, Дуда сказал, что премьер-министр Матеуш Моравецкий прибыл сегодня в столицу Украины в связи с этим событием.

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"Это первые танки, которые прибудут в Украину в рамках коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала", — заявил глава польского государства.

Польша планировала поставить в Украину 14 танков Leopard, сколько конкретно из них передано Анджей Дуда не сказал.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина планирует сформировать, как минимум, два танковых батальона, на вооружении которых будут танки Leopard2.

Тем временем, стало известно о новой тактике оккупантов по использованию так называемых джихад-бронемашин. РФ проводит совместные с Китаем учения у берегов ЮАР. А в ВСУ пояснили причину затишья у морских берегов Украины.

"Леопард" (нем. Leopard) — основной танк, и его модернизированные варианты, состоявшие на вооружении Вооруженных сил ФРГ, до 1980-х годов, а также в вооружённых силах Нидерландов, Бельгии, Норвегии, Дании, Австралии и Италии, где он собирался по лицензии. Танк до настоящего времени находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года; ему на смену пришёл Леопард 2.

История создания "Леопарда" уходит в 1956 год, когда Италия, Франция и Западная Германия (ФРГ) решили совместно разработать основной танк, который мог бы составить конкуренцию по огневой мощи, мобильности и бронезащите основным танкам государств — участников Варшавского Договора.

