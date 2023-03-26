logo

BTC/USD

27889.96

ETH/USD

1774.49

LTC/USD

93.57

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина получила боеприпасы от неожиданного союзника
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина получила боеприпасы от неожиданного союзника

Генеральный штаб Украины опубликовал изображения со снарядами пакистанского производства, которые уже оказались на украинском фронте.

сегодня, 12:55 comments1002
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Генштаб ВСУ опубликовал фотографии, где украинские военные держат 122-мм ракеты Yarmuk пакистанского производства, которые можно использовать для установок залпового огня "Град". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Генеральный штаб Украины.

Украина получила боеприпасы от неожиданного союзника

Украина стреляет из РСЗО "Град". Фото из открытых источников

В начале февраля сообщалось, что Пакистан может отправить Украине около 10 тыс. боеприпасов для РСЗО "Град". Теперь Генштаб ВСУ опубликовал фото, что эти снаряды уже приехали в Украину.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Официальные представители Пакистана сообщали, что страна следует нейтралитету и не отправляет оружие непосредственно Украине. Это оружие попало не напрямую в Украину, а было приобретено союзниками и отправлено в Киев. Вероятный путь снарядов Yarmuk проходил из пакистанского города Карачи в Германию, а оттуда через Польшу на украинский фронт.

122-мм ракеты Yarmuk производятся оборонным предприятием Pakistani Ordnance Factories (POF). Эти боеприпасы аналогичны советским 9М22У, которые способны наносить удар на расстояние до 20,5 км.

Украина получила боеприпасы от неожиданного союзника - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Македония отправила Украине штурмовые самолеты СУ-25 в 2022 году, а теперь собирается предоставить еще 12 вертолетов Ми-8. Эту военную технику в 2001 году Украина отправила в Северную Македонию для борьбы против местных сепаратистов, желающих разделить страну.

Также "Комментарии" писали о 12 друзьях Владимире Путине: рейтинг крупнейших союзников России. В список позорных стран попали неожиданные государства, а некоторые оказались вне рейтинга друзей Путина.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=555427126770370&set=pcb.555427193437030
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!