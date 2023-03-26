Украина получила боеприпасы от неожиданного союзника

Генштаб ВСУ опубликовал фотографии, где украинские военные держат 122-мм ракеты Yarmuk пакистанского производства, которые можно использовать для установок залпового огня "Град". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Генеральный штаб Украины.

Украина стреляет из РСЗО "Град". Фото из открытых источников

В начале февраля сообщалось, что Пакистан может отправить Украине около 10 тыс. боеприпасов для РСЗО "Град". Теперь Генштаб ВСУ опубликовал фото, что эти снаряды уже приехали в Украину.

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Официальные представители Пакистана сообщали, что страна следует нейтралитету и не отправляет оружие непосредственно Украине. Это оружие попало не напрямую в Украину, а было приобретено союзниками и отправлено в Киев. Вероятный путь снарядов Yarmuk проходил из пакистанского города Карачи в Германию, а оттуда через Польшу на украинский фронт.

122-мм ракеты Yarmuk производятся оборонным предприятием Pakistani Ordnance Factories (POF). Эти боеприпасы аналогичны советским 9М22У, которые способны наносить удар на расстояние до 20,5 км.





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