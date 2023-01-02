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Украина освободит Крым до конца лета: американский генерал назвал условие

Генерал Ходжес сказал, что Украина может освободить Крым до начала осени

сегодня, 16:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинская власть восстановит контроль над аннексированным Крымом до конца августа, но только в том случае, если западные союзники продолжат оказывать Киеву помощь и сохранят санкции против России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сообщение в Twitter бывшего командующего войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса.

Украина освободит Крым до конца лета: американский генерал назвал условие

Крым. Фото: из открытых источников

"Украина освободит Крым до конца августа, если мы продолжим предоставлять то, что обещали, и, если мы сохраним санкции", — написал Бен Ходжес.

При этом американский генерал считает, что Украина может деоккупировать Крым еще раньше, если Запад перестанет сомневаться и предоставит ВСУ высокоточное оружие большей дальности.

Кроме того, Ходжес перепостил карту Украины, на которой обозначены оккупированные территории Украины по состоянию на данный момент, которую опубликовала геополитическая экспертка Джессика Берлин.

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Также издание "Комментарии" сообщало — генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления во время своей агрессии против Украины – и призывает не недооценивать влияние проводимой в РФ мобилизации. Он также подчеркнул, что Украина будет получать поддержку со стороны западного мира, в том числе и в поставках оружия, вплоть до победы. Какие военные перспективы обозримого будущего? Какие факторы могут повлиять на перелом на фронте – и скорейшее поражение агрессора? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




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Источник: https://twitter.com/general_ben/status/1609789282469781504
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