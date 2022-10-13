logo

BTC/USD

19135.90

ETH/USD

1267.57

LTC/USD

50.67

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

39.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина освободила из российского плена 20 военнослужащих
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина освободила из российского плена 20 военнослужащих

Среди освобожденных воинов 14 — бойцы ВСУ, четверо — из территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий Военно-морских сил. Взамен отдали 20 россиян.

сегодня, 17:50
Автор:

Затула Богдан
Поделитесь публикацией:








20 украинских военнослужащих были освобождены из российского плена. Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак. 

Украина освободила из российского плена 20 военнослужащих

Украинские военнослужащие. Фото: Андрей Ермак


Ермак отметил, что среди освобожденных воинов 14 — бойцы ВСУ, четверо — из территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий Военно-морских сил ВСУ. Сейчас все они проходят медицинское обследование.


"Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознания того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить 20 человек. Это 20 историй украинских героев", — написал глава ОП.
 


Украина освободила из российского плена 20 военнослужащих - фото 2


Он также пообещал, что другие украинские военные, находящиеся сейчас в российском плену, также будут освобождены.




В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что в ходе очередного обмена военнопленными в Россию вернулись 20 российских военнослужащих.


Издание "Комментарии" сообщало, что 11 октября также состоялся обмен, в ходе которого из российского плена освободили 32 украинских военных. Речь идет об офицерах, сержантах и солдатах ВСУ, в том числе считавшиеся ранее пропавшими без вести.


Значительно более крупный обмен пленными, напомним, прошел 21 сентября. Тогда украинской стороне удалось освободить 215 украинских пленных, среди которых, в том числе, защитники "Азовстали". Взамен стране-агрессору отдали 55 военнослужащих ВС РФ и бывшего нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Обмену способствовал президент Турции Реджеп Эрдоган, пять командиров "Азова" остались в Турции до конца войны под личные гарантии. Таковым было условие российской стороны.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ermaka2022/1456
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!