Украина освободила из российского плена 20 военнослужащих



















20 украинских военнослужащих были освобождены из российского плена. Об этом в четверг, 13 октября, заявил глава Офиса президента (ОП) Андрей Ермак.

Украинские военнослужащие. Фото: Андрей Ермак





Ермак отметил, что среди освобожденных воинов 14 — бойцы ВСУ, четверо — из территориальной обороны, один нацгвардеец и один военнослужащий Военно-морских сил ВСУ. Сейчас все они проходят медицинское обследование.





"Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознания того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить 20 человек. Это 20 историй украинских героев", — написал глава ОП.













Он также пообещал, что другие украинские военные, находящиеся сейчас в российском плену, также будут освобождены.













В Минобороны РФ, в свою очередь, заявили, что в ходе очередного обмена военнопленными в Россию вернулись 20 российских военнослужащих.





Издание "Комментарии" сообщало, что 11 октября также состоялся обмен, в ходе которого из российского плена освободили 32 украинских военных. Речь идет об офицерах, сержантах и солдатах ВСУ, в том числе считавшиеся ранее пропавшими без вести.





Значительно более крупный обмен пленными, напомним, прошел 21 сентября. Тогда украинской стороне удалось освободить 215 украинских пленных, среди которых, в том числе, защитники "Азовстали". Взамен стране-агрессору отдали 55 военнослужащих ВС РФ и бывшего нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. Обмену способствовал президент Турции Реджеп Эрдоган, пять командиров "Азова" остались в Турции до конца войны под личные гарантии. Таковым было условие российской стороны.

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