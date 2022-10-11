logo

BTC/USD

19137.39

ETH/USD

1292.82

LTC/USD

52.38

USD/UAH

EUR/UAH

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией После очередного обмена домой вернулись 32 защитника Украины: подробности (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

После очередного обмена домой вернулись 32 защитника Украины: подробности (ФОТО)

11 октября был проведен очередной обмен пленными

сегодня, 20:25
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

11 октября прошёл еще один обмен пленными. Затем домой наконец-то вернулись еще 32 украинских военных. Кроме этого, удалось вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegeram .

После очередного обмена домой вернулись 32 защитника Украины: подробности (ФОТО)

Домой вернулись 32 военных (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что среди возвращенных в Украину защитников — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, некоторые из них считали без вести пропавшими.

Также в Украину прибыло тело защитника Дмитрия Фиалка, бывшего гражданином Израиля. Мужчина два года жил в Украине, в клубе "Динамо" (Львов), был детским тренером по футболу. На войну пошел добровольцем.

Кроме этого, удалось вернуть еще одного защитника Украины, которых служил со своим старшим братом, погибшим у него на глазах, а сам он попал в плен. У его старшего брата остались жена и две дочери.

Ермак сообщил, что сейчас все военные проходят медицинское освидетельствование и будут восстанавливаться после плена. Совсем скоро они встретятся со своими родными.

После очередного обмена домой вернулись 32 защитника Украины: подробности (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Белом доме рассказали, к чему готовиться украинцам . Поражение российской армии на поле боя вынудило президента России Путина менять тактику в войне против Украины. И именно поэтому Кремль делает ставку на массированные обстрелы критически важной инфраструктуры в Украине. Подрыв Крымского моста совершенно никак не связан с новой тактикой российских войск, поскольку смена войны была запланирована задолго до взрыва и пожара на мосту. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Джон Кирби подтвердил информацию, которую ранее уже озвучивала украинская разведка, что россияне планировали массированный обстрел мирных городов Украины задолго до подрыва Крымского моста. Нет оснований полагать, что инцидент с Крымским мостом мог как-то ускорить эту планировку.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ermaka2022/1442
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!