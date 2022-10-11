После очередного обмена домой вернулись 32 защитника Украины: подробности (ФОТО)

В сообщении говорится, что среди возвращенных в Украину защитников — офицеры, сержанты и солдаты ВСУ, некоторые из них считали без вести пропавшими.

11 октября прошёл еще один обмен пленными. Затем домой наконец-то вернулись еще 32 украинских военных. Кроме этого, удалось вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegeram .

Также в Украину прибыло тело защитника Дмитрия Фиалка, бывшего гражданином Израиля. Мужчина два года жил в Украине, в клубе "Динамо" (Львов), был детским тренером по футболу. На войну пошел добровольцем.

Кроме этого, удалось вернуть еще одного защитника Украины, которых служил со своим старшим братом, погибшим у него на глазах, а сам он попал в плен. У его старшего брата остались жена и две дочери.

Ермак сообщил, что сейчас все военные проходят медицинское освидетельствование и будут восстанавливаться после плена. Совсем скоро они встретятся со своими родными.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Белом доме рассказали, к чему готовиться украинцам . Поражение российской армии на поле боя вынудило президента России Путина менять тактику в войне против Украины. И именно поэтому Кремль делает ставку на массированные обстрелы критически важной инфраструктуры в Украине. Подрыв Крымского моста совершенно никак не связан с новой тактикой российских войск, поскольку смена войны была запланирована задолго до взрыва и пожара на мосту. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Джон Кирби подтвердил информацию, которую ранее уже озвучивала украинская разведка, что россияне планировали массированный обстрел мирных городов Украины задолго до подрыва Крымского моста. Нет оснований полагать, что инцидент с Крымским мостом мог как-то ускорить эту планировку.